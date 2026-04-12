Дорофеев забил 36-й гол в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный снайперский рекорд. У него 63 очка в 80 играх

Павел Дорофеев забил 36-й гол в сезоне и обновил личный снайперский рекорд.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой.

25-летний россиянин обновил личный снайперский рекорд в лиге – 36 голов в 80 играх (при 63 очках и полезности «минус 3») в текущем сезоне против 35 в 82 в прошлом.

Сегодня Дорофеев (17:11, 4:05 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». Он реализовал 1 из 4 бросков в створ и сделал 1 перехват.