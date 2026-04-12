  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дорофеев забил 36-й гол в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный снайперский рекорд. У него 63 очка в 80 играх
Видео
9

Павел Дорофеев забил 36-й гол в сезоне и обновил личный снайперский рекорд.

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой.

25-летний россиянин обновил личный снайперский рекорд в лиге – 36 голов в 80 играх (при 63 очках и полезности «минус 3») в текущем сезоне против 35 в 82 в прошлом. 

Сегодня Дорофеев (17:11, 4:05 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». Он реализовал 1 из 4 бросков в створ и сделал 1 перехват. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
рекорды
logoПавел Дорофеев
logoВегас
logoКолорадо
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если не ошибаюсь, то первый хет-трик в нынешней регулярке принадлежит Павлу. Открытие сезона, первый матч Рыцарей, первый хет-трик в Лиге. Вот только с кем играли не вспомню... Тогда ещё прогнозировали, что Дорофеев идёт на 246 шайб в сезоне, в принципе совсем немного не дотянул. Хотя сезон ещё не закончился.:)) И да, Вегас опять победил, на этот раз лучшую команду регулярки. Этой команде уже ничего не надо, конечно, но это не проблемы Рыцарей.
Ответ Фанатка Баевой
Господи, это же был мой комментарий на 246 шайб, ещё живёт в умах)))
Ответ Сергей Сергей
Уверен, из года в год этот комментарий будет в силе после любого хет-трика в первом матче.
Когда стартовал сезон, то подумал, что у Дорофеева этот рывок ненадолго, но спустя какое-то время уже думал, что вполне может и на полтинник претендовать.) Но, на Дорофеева надо постоянно играть и только тогда он будет выдавать, а так чтобы сам регулярно тащил -это уже другой уровень. Так что, вполне закономерен этот результат. Молодца Павел конечно, но..., да в принципе очень даже неплохо.
Качественного снайпера Вегас получил
Второй сезон подряд с приличным запасом лучший снайпер Вегаса. Ему научится бы ассисты побольше раздавать, чтобы полностью Айкела на второй план отправить.
Не однозначный сезон у Дорофеева, как в принципе и у всего Вегаса.
Ответ ovi1000
Сезон Вегаса ещё отнюдь не закончен.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
41 минуту назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем