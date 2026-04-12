Дорофеев забил 36-й гол в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный снайперский рекорд. У него 63 очка в 80 играх
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой.
25-летний россиянин обновил личный снайперский рекорд в лиге – 36 голов в 80 играх (при 63 очках и полезности «минус 3») в текущем сезоне против 35 в 82 в прошлом.
Сегодня Дорофеев (17:11, 4:05 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». Он реализовал 1 из 4 бросков в створ и сделал 1 перехват.
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Если не ошибаюсь, то первый хет-трик в нынешней регулярке принадлежит Павлу. Открытие сезона, первый матч Рыцарей, первый хет-трик в Лиге. Вот только с кем играли не вспомню... Тогда ещё прогнозировали, что Дорофеев идёт на 246 шайб в сезоне, в принципе совсем немного не дотянул. Хотя сезон ещё не закончился.:)) И да, Вегас опять победил, на этот раз лучшую команду регулярки. Этой команде уже ничего не надо, конечно, но это не проблемы Рыцарей.
Господи, это же был мой комментарий на 246 шайб, ещё живёт в умах)))
Уверен, из года в год этот комментарий будет в силе после любого хет-трика в первом матче.
Когда стартовал сезон, то подумал, что у Дорофеева этот рывок ненадолго, но спустя какое-то время уже думал, что вполне может и на полтинник претендовать.) Но, на Дорофеева надо постоянно играть и только тогда он будет выдавать, а так чтобы сам регулярно тащил -это уже другой уровень. Так что, вполне закономерен этот результат. Молодца Павел конечно, но..., да в принципе очень даже неплохо.
Качественного снайпера Вегас получил
Второй сезон подряд с приличным запасом лучший снайпер Вегаса. Ему научится бы ассисты побольше раздавать, чтобы полностью Айкела на второй план отправить.
Не однозначный сезон у Дорофеева, как в принципе и у всего Вегаса.
Сезон Вегаса ещё отнюдь не закончен.
