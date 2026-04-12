«Вегас» вышел в плей-офф в 8-й раз за 9 сезонов в НХЛ. У команды 5 побед в 6 матчах после назначения Тортореллы

«Вегас» вышел в плей-офф в 8-й раз за 9 сезонов в НХЛ.

«Вегас» вышел в плей-офф НХЛ после победы над «Колорадо » (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате. Автором победной шайбы стал форвард Джек Айкел.

«Голден Найтс» одержали 5 побед в 6 матчах после назначения Джона Тортореллы главным тренером вместо Брюса Кэссиди.

Клуб из Невады проводит 9-й сезон в лиге и вышел в плей-офф в 8-й раз. В своей истории клуб дважды доходил до финала Кубка Стэнли (2018, 2023) и выиграл трофей во втором случае.

С 91 очком в 80 играх «Вегас » занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе.