«Вегас» вышел в плей-офф в 8-й раз за 9 сезонов в НХЛ. У команды 5 побед в 6 матчах после назначения Тортореллы
«Вегас» вышел в плей-офф НХЛ после победы над «Колорадо» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате. Автором победной шайбы стал форвард Джек Айкел.
«Голден Найтс» одержали 5 побед в 6 матчах после назначения Джона Тортореллы главным тренером вместо Брюса Кэссиди.
Клуб из Невады проводит 9-й сезон в лиге и вышел в плей-офф в 8-й раз. В своей истории клуб дважды доходил до финала Кубка Стэнли (2018, 2023) и выиграл трофей во втором случае.
С 91 очком в 80 играх «Вегас» занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
7 комментариев
Это не эффект Торта, а эффект "Наконец Кэссиди ушёл (про себя игроки Вегаса)"
они и до финала доползут
До финала может быть, но выиграть не должны. Выигрывают они каждый второй финал, а этот будет нечётный.
Олимпийский чемпион как никак
Вовремя замену произвели, прям заряд бодрости получили.
Кризис-тренер Тортс, это вам не это)
И сразу же вратари начали выдавать нормальную статистику))
