Тарасов отбил 17 из 19 бросков «Торонто», победа – 11-я в 31 матче

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отбил 17 из 19 бросков в матче с «Торонто» (6:2).

Россиянин одержал 11-ю победу в сезоне.

В 31 игре текущего чемпионата НХЛ у него 89,2% сэйвов при коэффициенте надежности 3,16.