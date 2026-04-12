Марченко набрал 1+1 с победным голом в матче против «Монреаля», став 2-й звездой. У него 27+40 в 74 играх
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (5:2).
На 22-й минуте россиянин забил победный гол (3:1) с передачи защитника Ивана Проворова и был признан второй звездой игры.
Всего в 74 матчах сезона на счету Марченко 67 (27+40) баллов.
Сегодня за 17:12 (4:57 – в большинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Когда уже на 1 ppg выйдет?
8-9 лямов этому господину
Смотрел в прошлом году много игр Коламбуса , и в этом вначале тоже , конкретно из за Марченко. Был уверен что сделает в этом году что то типо 45/60 . Все вроде при нем , чтобы стабильно набирать 100+ очков за сезон , но то ли место проклятое , то ли ( что вероятнее всего ) это и есть его уровень , хорошего 70 очкового игрока , но чтобы стать суперзвездой , наверное шансов уже нет .
в прлкастах говорил что хочет и реально выбить 100. но как-то не задалось. матчи не смотрю. понятно что там на всё свои причины. жаль. Марченко наш Мамонт, с особым теплом следу за его успехами.
