Марченко набрал 1+1 с победным голом в матче против «Монреаля», став 2-й звездой. У него 27+40 в 74 играх

Марченко набрал 1+1 с победным голом в матче с «Монреалем», став 2-й звездой.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (5:2).

На 22-й минуте россиянин забил победный гол (3:1) с передачи защитника Ивана Проворова и был признан второй звездой игры.

Всего в 74 матчах сезона на счету Марченко 67 (27+40) баллов.

Сегодня за 17:12 (4:57 – в большинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».