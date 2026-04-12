  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марченко набрал 1+1 с победным голом в матче против «Монреаля», став 2-й звездой. У него 27+40 в 74 играх
Видео
4

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (5:2).

На 22-й минуте россиянин забил победный гол (3:1) с передачи защитника Ивана Проворова и был признан второй звездой игры.

Всего в 74 матчах сезона на счету Марченко 67 (27+40) баллов.

Сегодня за 17:12 (4:57 – в большинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».

Когда Овечкин завершит карьеру?4703 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoКирилл Марченко
logoНХЛ
logoКоламбус
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда уже на 1 ppg выйдет?
8-9 лямов этому господину
Смотрел в прошлом году много игр Коламбуса , и в этом вначале тоже , конкретно из за Марченко. Был уверен что сделает в этом году что то типо 45/60 . Все вроде при нем , чтобы стабильно набирать 100+ очков за сезон , но то ли место проклятое , то ли ( что вероятнее всего ) это и есть его уровень , хорошего 70 очкового игрока , но чтобы стать суперзвездой , наверное шансов уже нет .
в прлкастах говорил что хочет и реально выбить 100. но как-то не задалось. матчи не смотрю. понятно что там на всё свои причины. жаль. Марченко наш Мамонт, с особым теплом следу за его успехами.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем