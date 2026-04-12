Мичков набрал 1+1 с победным голом в матче против «Виннипега». У него 47 очков в 79 играх

Мичков набрал 1+1 с победным голом в матче с «Виннипегом».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (7:1), забив победный гол.

Россиянин набрал 47-е (18+29) очко в сезоне, всего он провел 79 игр.

Сегодня за 13:27 (2:03 – в большинстве) у Мичкова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».