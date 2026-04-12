  • Мичков набрал 1+1 с победным голом в матче против «Виннипега». У него 47 очков в 79 играх
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (7:1), забив победный гол.

Россиянин набрал 47-е (18+29) очко в сезоне, всего он провел 79 игр.

Сегодня за 13:27 (2:03 – в большинстве) у Мичкова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».

Когда Овечкин завершит карьеру?4703 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
«Жирный лентяй» Мичков, играя во Флайерс почти весь сезон в 3-м звене, набирает под 50 очков.
Интересно было бы на него посмотреть в команде у Будро или Кенневилля, мне кажется очко за игру мог бы выбивать, даже при том, что многие считают, что он очень медленный и с плохим катанием
50+50 спокойно. Это гросс показатели.
50+50 спокойно. Это гросс показатели.
50+50 у него было бы к середине сезона, не стесняйся
50+50 у него было бы к середине сезона, не стесняйся
Сезон получился из двух половин. В первой было все плохо, вторая пошла на подъем. Смотрим в будущее с оптимизмом.
Я бы даже сказал из трех половин. Третья - после ОИ...наверно
Я бы даже сказал из трех половин. Третья - после ОИ...наверно
Мало половин
Мало половин
110 очков за 159 матчей в НХЛ. Неплохо , для парня из третьего звена
Я че то не припомню в истории таких как Мич, которые из 3-го звена стабильно делали результат и затаскивали команду в плей-офф. Малкин и Элерс во 2-м звене играли.
Я че то не припомню в истории таких как Мич, которые из 3-го звена стабильно делали результат и затаскивали команду в плей-офф. Малкин и Элерс во 2-м звене играли.
в прошлом году Мичков набрал 63 очка в дубовой Филадельфии и весь сезон только и писали, там не дорабатывает, тут не добегает, а здесь вообще воспитывать надо. В этом Ваня Демидов идет на эти же 63 очка примерно, в атакующей команде с Сузуки, Хатсоном, Кофилдом и прочими ребятами, и весь сезон хвалебные тексты о счастливом будущем Ивана и Монреаля. Как по мне всё-таки примерно одного уровня игроки
Комментарий скрыт
Когда он был разобран и не готов к играм в первой половине сезоне, то многие хейтеры тут сидели и плясали от радости. А там и Токкет начал свои пляски с бубном возле Матвея , непонятно что от него хотя, то уже и нейтрально настроенные списали парня чуть ли не в окончание карьеры. Типа "Шеф, усЁ пропало.." Но, я тогда не раз и ни два сказал, что Матюха так или иначе но свое возьмет, и сейчас это повторю. Заточка у него наша уральская, и Пермь слабых никогда не выделяет по жизни. А Матвейка и вовсе рожден и рос в Кунгуре, где , как известно, все "в натуре". ) Шутка, но лишь ее доля. Ну а Мичков, зубы сжал и характер проявил, а сейчас для него главное хорошо закончить этот сезон, и как можно быстрее обменяться в следующем в более вменяемый клуб. Огонь горит, вода течет, даже звездное небо меняется , только "Фила" застыла в одном полудвижении уже не один десяток лет, и им хоть каких игроков дай результат будет такой же.) Тот же Конекны не даст соврать.))
Мичков набирает очки - Филадельфия побеждает. Только так. Лютый тащер
я надеюсь это его последний сезон в этой команде
После паузы на ОИ хорошо идёт, и по очкам среди лидеров команды. В плэй-офф надеюсь сыграет, ну а потом нормально отдохнуть, без гонок в Дубае и бабушкиных пирожков, и пахать, работать над выносливостью и катанием, насколько возможно. Эта предсезонка многое может определить для его дальнейшей карьеры.
Материалы по теме
Мичков без очков в матче с «Детройтом»: 0 бросков, 2 минуты штрафа за 13:53
10 апреля, 02:52
Мичков сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси», став 3-й звездой. У него 17+28 в 77 играх
8 апреля, 01:59
Мичков оштрафован на 2 тысячи долларов за симуляцию в матчах против «Баффало» 3 декабря и «Коламбуса» 24 марта
7 апреля, 17:26
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
41 минуту назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
