  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах
53

«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах

«Детройт» проиграл «Нью-Джерси» (3:5) и лишился шансов на выход в Кубок Стэнли.

«Ред Уингс» уступили в 6 из 8 последних матчей регулярного чемпионата НХЛ и после 80 игр с 91 очком занимают на Востоке 5-е место в зоне wild card.

Таким образом, «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд.

При Стиве Айзермане на посту генерального менеджера – в 7-й раз подряд. Бывший капитан команды был назначен на нынешнюю должность в апреле 2019 года. 

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoДетройт
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoСтив Айзерман
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С запасом худшая действующая серия НХЛ, вторыми щас должны стать Сан-Хосе (Баффало уже вышли в плей-офф, Анахайм должен выйти), 7-й сезон без плей-офф.

Интересно, что все команды Детройта по сути поднялись, а Ред Уингс, многие года бывшие визитной карточкой города, так и пребывают на дне.
Пистонс в этом году выиграли Восток. Лайонс последний сезон без плей-офф, но до этого два сезона были реальными претендентами на чемпионство. Тайгерс два последних сезона в плей-офф, в 8-ке лучших команд бейсбола
Ответ Рамиль Кизимов
С запасом худшая действующая серия НХЛ, вторыми щас должны стать Сан-Хосе (Баффало уже вышли в плей-офф, Анахайм должен выйти), 7-й сезон без плей-офф. Интересно, что все команды Детройта по сути поднялись, а Ред Уингс, многие года бывшие визитной карточкой города, так и пребывают на дне. Пистонс в этом году выиграли Восток. Лайонс последний сезон без плей-офф, но до этого два сезона были реальными претендентами на чемпионство. Тайгерс два последних сезона в плей-офф, в 8-ке лучших команд бейсбола
Считай в играх с ни на что не претендующими Нью (Джерси и Рейнджерс) упустили плэйофф...
Ответ Рамиль Кизимов
С запасом худшая действующая серия НХЛ, вторыми щас должны стать Сан-Хосе (Баффало уже вышли в плей-офф, Анахайм должен выйти), 7-й сезон без плей-офф. Интересно, что все команды Детройта по сути поднялись, а Ред Уингс, многие года бывшие визитной карточкой города, так и пребывают на дне. Пистонс в этом году выиграли Восток. Лайонс последний сезон без плей-офф, но до этого два сезона были реальными претендентами на чемпионство. Тайгерс два последних сезона в плей-офф, в 8-ке лучших команд бейсбола
Кктоооо обитает на дне Мичигана??
Заслуженно. И даже не потому что там плохие игроки, а потому что это команда без яиц.
Ответ Курт Кобэйн
detroit dead wings
Так их и называли до эпохи Айзермана-игрока. А Айзерман-ГМ вернул их обратно.
Ощущения смешанные

С одной стороны, классный сезон, много ярких игр где команда показывала характер. Долгое время витала надежда, что ну вот вот этот раз точно получится.
С другой стороны это вообще смех. В 2024 набрали одинаковое количество очков с Вашингтоном и никуда не вышли, в 2025 как Мюнхгаузен достали себя после провала Лалонда в начале, но в марте посыпались. Сейчас вообще шли в числе одних из лидеров Востока, но опять в марте начали сыпаться...

У команды нет никакого запаса прочности и, возможно, действительно пора отправить Стиви на почетную пенсию.
Ответ Poland in the Space
Ощущения смешанные С одной стороны, классный сезон, много ярких игр где команда показывала характер. Долгое время витала надежда, что ну вот вот этот раз точно получится. С другой стороны это вообще смех. В 2024 набрали одинаковое количество очков с Вашингтоном и никуда не вышли, в 2025 как Мюнхгаузен достали себя после провала Лалонда в начале, но в марте посыпались. Сейчас вообще шли в числе одних из лидеров Востока, но опять в марте начали сыпаться... У команды нет никакого запаса прочности и, возможно, действительно пора отправить Стиви на почетную пенсию.
хорошо вас команда приучила, что 10-ый подряд невыход в плов не считается откровенным провалом. болелы Детройта уже даже надежду на попадание в плов ценят.
Виной всему дедлайн, провалили его полностью, вот и результат... На ключевой отрезок не хватило сил, качества, опыта... Обидно прям звиздец
Айзермана в отставку!
Раньше все такие статьи были про Сейбрз, времена меняются
Кривая система с этими уайлд-кардами. Детройт в теории может занять 8 место по очкам, опередив Филадельфию, Коламбус и Вашингтон. Но эти команды будучи 8ыми в конференции займут 3ей место в дивизионе и пройдут на прямую.
Отдельная тема, что все перечисленные команды набрали больше очков, чем западники, попавшие в плей-офф
Ответ alexei_ilichev@mail.ru
Кривая система с этими уайлд-кардами. Детройт в теории может занять 8 место по очкам, опередив Филадельфию, Коламбус и Вашингтон. Но эти команды будучи 8ыми в конференции займут 3ей место в дивизионе и пройдут на прямую. Отдельная тема, что все перечисленные команды набрали больше очков, чем западники, попавшие в плей-офф
Система - говно, спору нет. Но и Детройт тоже говно. Команда весь сезон шла в тройке дивизиона с отрицательной разницей шайб. Если речь не идет о мертвецах из Пасифика, то это просто нонсенс. Игры никакой, что-то как-то ковыряли, но когда все соперники вышли на проектную мощность - просто посыпались и все.
Ответ alexei_ilichev@mail.ru
Кривая система с этими уайлд-кардами. Детройт в теории может занять 8 место по очкам, опередив Филадельфию, Коламбус и Вашингтон. Но эти команды будучи 8ыми в конференции займут 3ей место в дивизионе и пройдут на прямую. Отдельная тема, что все перечисленные команды набрали больше очков, чем западники, попавшие в плей-офф
Детройт или нет - это вторично. Команда, борющаяся за последнее место в ПО и есть говно. Но порой из них получаются ЛА (2012) и Сент-Луис (2019). За это НХЛ и любят.
Конченая схема плей-офф. Играют одни и те же друг с другом.
Детройт не вышел, а Вши и айлы ещё могут
закономерный итог
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург», «Тампа» победила «Бостон», «Айлендерс» уступили «Оттаве», «Лос-Анджелес» выиграл у «Эдмонтона», «Колорадо» уступил «Вегасу»
12 апреля, 05:05
Проспект «Детройта» Макс Плант признан лучшим игроком сезона в NCAA. У 20-летнего форварда 52 очка в 40 играх
11 апреля, 04:55
«Детройт» не уволит Айзермана, если команда пропустит плей-офф в 10-й раз подряд. Владелец клуба поддерживает генменеджера (Даррен Дрегер)
10 апреля, 13:08
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
41 минуту назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем