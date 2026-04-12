«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах

«Детройт» проиграл «Нью-Джерси» (3:5) и лишился шансов на выход в Кубок Стэнли .

«Ред Уингс» уступили в 6 из 8 последних матчей регулярного чемпионата НХЛ и после 80 игр с 91 очком занимают на Востоке 5-е место в зоне wild card.

Таким образом, «Детройт » не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд.

При Стиве Айзермане на посту генерального менеджера – в 7-й раз подряд. Бывший капитан команды был назначен на нынешнюю должность в апреле 2019 года.