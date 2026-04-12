«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах
«Детройт» проиграл «Нью-Джерси» (3:5) и лишился шансов на выход в Кубок Стэнли.
«Ред Уингс» уступили в 6 из 8 последних матчей регулярного чемпионата НХЛ и после 80 игр с 91 очком занимают на Востоке 5-е место в зоне wild card.
Таким образом, «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд.
При Стиве Айзермане на посту генерального менеджера – в 7-й раз подряд. Бывший капитан команды был назначен на нынешнюю должность в апреле 2019 года.
Когда Овечкин завершит карьеру?4702 голоса
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, что все команды Детройта по сути поднялись, а Ред Уингс, многие года бывшие визитной карточкой города, так и пребывают на дне.
Пистонс в этом году выиграли Восток. Лайонс последний сезон без плей-офф, но до этого два сезона были реальными претендентами на чемпионство. Тайгерс два последних сезона в плей-офф, в 8-ке лучших команд бейсбола
С одной стороны, классный сезон, много ярких игр где команда показывала характер. Долгое время витала надежда, что ну вот вот этот раз точно получится.
С другой стороны это вообще смех. В 2024 набрали одинаковое количество очков с Вашингтоном и никуда не вышли, в 2025 как Мюнхгаузен достали себя после провала Лалонда в начале, но в марте посыпались. Сейчас вообще шли в числе одних из лидеров Востока, но опять в марте начали сыпаться...
У команды нет никакого запаса прочности и, возможно, действительно пора отправить Стиви на почетную пенсию.
Отдельная тема, что все перечисленные команды набрали больше очков, чем западники, попавшие в плей-офф
Детройт не вышел, а Вши и айлы ещё могут