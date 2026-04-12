Бучневич сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 17+28 в 78 играх

Бучневич сделал передачу в матче с «Чикаго».

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (5:3), прервав серию без очков из 4 игр.

Россиянин набрал 45-й (17+28) балл в сезоне, всего он провел 78 матчей.

Сегодня за 15:29 (0:31 – в большинстве, 2:05 – в меньшинстве) у Бучневича 2 броска в створ ворот, 40% выигранных вбрасываний (4 из 10), полезность – «0».