Бучневич сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 17+28 в 78 играх
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (5:3), прервав серию без очков из 4 игр.
Россиянин набрал 45-й (17+28) балл в сезоне, всего он провел 78 матчей.
Сегодня за 15:29 (0:31 – в большинстве, 2:05 – в меньшинстве) у Бучневича 2 броска в створ ворот, 40% выигранных вбрасываний (4 из 10), полезность – «0».
Когда Овечкин завершит карьеру?4701 голос
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Буч сильно сдал в этом сезоне. Но там и вся команда лажает.
Откровенно говоря уж очень слабый сезон выдал Буч
