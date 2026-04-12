Шестеркин – 3-я звезда матча с «Далласом»: 17 из 18 сэйвов. Поражение – 3-е в 4 последних играх
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 17 бросков из 18 в матче с «Далласом» (0:2) и был признан третьей звездой. Второй гол «Старс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.
Россиянин потерпел 3-е поражение в 4 последних играх.
Всего в 51 матче сезона на его счету 25 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,50.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Игорь на очень серьезном уровне сезон провел, команда видимо без него собиралась в начале сезона, когда договорились не выходить в ПО и после регулярки ехать за удочками сразу