Шестеркин – 3-я звезда матча с «Далласом»: 17 из 18 сэйвов. Поражение – 3-е в 4 последних играх

Шестеркин признан третьей звездой матча с «Далласом».

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин отбил 17 бросков из 18 в матче с «Далласом» (0:2) и был признан третьей звездой. Второй гол «Старс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.

Россиянин потерпел 3-е поражение в 4 последних играх.

Всего в 51 матче сезона на его счету 25 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,50.