Сергачев сделал передачу в 7-м матче подряд – против «Каролины». У защитника «Юты» 0+12 на отрезке

Сергачев сделал передачу в 7-м матче подряд.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче против «Каролины» (1:4), продлив результативную серию (0+12) до 7 игр.

Россиянин набрал 58-е (10+48) очко в сезоне, всего он провел 75 матчей.

Сегодня за 25:32 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (6:17 – в большинстве, 2:29 – в меньшинстве) – у Сергачева 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 минуты штрафа, полезность – «0».