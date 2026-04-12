  Сергачев сделал передачу в 7-м матче подряд – против «Каролины». У защитника «Юты» 0+12 на отрезке
0

Сергачев сделал передачу в 7-м матче подряд – против «Каролины». У защитника «Юты» 0+12 на отрезке

Сергачев сделал передачу в 7-м матче подряд.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче против «Каролины» (1:4), продлив результативную серию (0+12) до 7 игр.

Россиянин набрал 58-е (10+48) очко в сезоне, всего он провел 75 матчей.

Сегодня за 25:32 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (6:17 – в большинстве, 2:29 – в меньшинстве) – у Сергачева 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

Материалы по теме
Сергачев против «Эдмонтона»: голевой пас в овертайме, 3 броска, 2 блока и 2 потери за 25:34. У него 10+46 в 73 играх в сезоне
8 апреля, 05:34
Сергачев с 0+4 в матче с «Кингс» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Типпет с 3+1 и Макдэвид с 1+2
29 марта, 07:55
Сергачев сделал 4 ассиста в матче с «Лос-Анджелесом» – 0+7 в 2 последних играх. Он набрал 50+ очков за сезон в 3-й раз в карьере в НХЛ
29 марта, 03:42
