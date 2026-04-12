Сергачев сделал передачу в 7-м матче подряд – против «Каролины». У защитника «Юты» 0+12 на отрезке
Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче против «Каролины» (1:4), продлив результативную серию (0+12) до 7 игр.
Россиянин набрал 58-е (10+48) очко в сезоне, всего он провел 75 матчей.
Сегодня за 25:32 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (6:17 – в большинстве, 2:29 – в меньшинстве) – у Сергачева 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
