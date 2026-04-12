Сорокин отбил 13 из 15 бросков «Оттавы», поражение – 5-е в 6 последних матчах

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил 13 из 15 бросков в матче с «Оттавой» (0:3). Третий гол «Сенаторс» забили в пустые ворота на 58-й минуте.

Россиянин потерпел 5-е поражение в 6 последних играх.

Всего в 54 матчах сезона на его счету 29 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,65.