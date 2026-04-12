Торопченко забил «Чикаго», прервав безголевую серию из 20 матчей. У форварда «Сент-Луиса» 4+5 в 62 играх
Торопченко забил впервые за 21 матч.
Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забил гол в матче с «Чикаго» (5:3).
Россиянин набрал 9-е (4+5) очко в сезоне, прервав безголевую серию из 20 игр. Всего в текущем чемпионате НХЛ он провел 62 матча.
Сегодня за 14:20 (1:06 – в меньшинстве) у Торопченко 2 броска в створ ворот, 4 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Прошлый сезон был у него явно лучше !!!
