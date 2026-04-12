«Оттава» и «Бостон» вышли в плей-офф

«Оттава» и «Бостон» гарантировали себе выход в Кубок Стэнли .

После 80 матчей оба клуба набрали по 96 очков, при этом «Сенаторс» занимают на Востоке 6-е место, а «Брюинс» – 7-е (топ-2 в зоне wild card).

«Оттава » вышла в плей-офф во второй раз подряд впервые с 2012 и 2013 годов.

«Бостон » примет участие в Кубке Стэнли в 16-й раз за последние 20 лет.