«Оттава» и «Бостон» вышли в плей-офф
«Оттава» и «Бостон» гарантировали себе выход в Кубок Стэнли.
После 80 матчей оба клуба набрали по 96 очков, при этом «Сенаторс» занимают на Востоке 6-е место, а «Брюинс» – 7-е (топ-2 в зоне wild card).
«Оттава» вышла в плей-офф во второй раз подряд впервые с 2012 и 2013 годов.
«Бостон» примет участие в Кубке Стэнли в 16-й раз за последние 20 лет.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
Невероятно обильно, конечно, в феврале шли на первом месте в конференции
Ваще, жесть, конечно, какая там рубка на Востоке. Сейчас бы тот же Вашингтон был четвёртым на Западе, впереди Эдмонтона. Неужели он в матчах с чикагами и ютами не набрал столько очков?