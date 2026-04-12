Михеев сделал дубль в матче с «Сент-Луисом», став 1-й звездой. У него 18+17 в 75 играх
Михеев сделал дубль в матче с «Сент-Луисом», став 1-й звездой.
Форвард «Чикаго» Илья Михеев сделал дубль в матче с «Сент-Луисом» (3:5) и был признан первой звездой.
Россиянин набрал 35-е (18+17) очко в сезоне, всего он провел 75 игр.
Сегодня за 18:00 (0:02 – большинстве, 0:32 – в меньшинстве) у Михеева 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Когда Овечкин завершит карьеру?4701 голос
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть 200 очков в регулярках! 425 игр (98+102)
У Михеева личный рекорд по очкам
Михей классический двухсторонний форвард. Не зря его Хартли таким наигрывал. И сегодня подтверждение. Гол в большинстве и гол в меньшинстве! Круто!
Михей классический двухсторонний форвард. Не зря его Хартли таким наигрывал. И сегодня подтверждение. Гол в большинстве и гол в меньшинстве! Круто!
Откуда в меньшинстве/большинстве? Вроде, оба в равных забил.
Откуда в меньшинстве/большинстве? Вроде, оба в равных забил.
Спасибо! Автор Карнаухов очень силён в журналистике. Надо 3 раза читать, что бы понять.
Карнаухов, а видео разве не надо прикладывать к подобным новостям???
18-летний Фронделл недурно в лигу зашел, вторая шайба Михеева во многом его работа
Карнаухов , видео где
Жаль что Илья Михеев не сыграет в плей офф, мог стать важной боевой единицей где то , а летом вернуться в Чикаго если импонирует там
