Михеев сделал дубль в матче с «Сент-Луисом», став 1-й звездой. У него 18+17 в 75 играх

Михеев сделал дубль в матче с «Сент-Луисом», став 1-й звездой.

Форвард «Чикаго » Илья Михеев сделал дубль в матче с «Сент-Луисом» (3:5) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 35-е (18+17) очко в сезоне, всего он провел 75 игр.

Сегодня за 18:00 (0:02 – большинстве, 0:32 – в меньшинстве) у Михеева 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».