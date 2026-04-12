Свечников забил 31-й гол в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У форварда «Каролины» 70 очков в 79 матчах сезона

Свечников побил личный рекорд по голам в НХЛ.

Нападающий «Каролины» открыл счет в игре с «Ютой» (1:0, первый период).

Российский хоккеист обновил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ – в сезоне-2021/22 он забросил 30 шайб. Всего на счету Свечникова 70 (31+39) очков в 79 матчах текущего розыгрыша лиги.