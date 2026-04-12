Свечников забил 31-й гол в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У форварда «Каролины» 70 очков в 79 матчах сезона
Свечников побил личный рекорд по голам в НХЛ.
Андрей Свечников забил 31-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Каролины» открыл счет в игре с «Ютой» (1:0, первый период).
Российский хоккеист обновил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ – в сезоне-2021/22 он забросил 30 шайб. Всего на счету Свечникова 70 (31+39) очков в 79 матчах текущего розыгрыша лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Так что, фактически, сезон шел в графике очко за игру, даже в Каролине
Интересно было бы его увидеть в атакующей команде как Колорадо или Тампа
Наверное очков по 90 мог бы набирать.
Средний айстайм Свечникова 17 минут, а, допустим у МакДэвида это больше 22 минут. Да и почти все напы, у кого 1+ очков за игру играют от 20 минут, очень редко кто 19
В сумме, МакДи за сезон проводит в районе 1800 минут, а Свечников 1400
Разница 400 минут это где-то 20-22 игры, если считать их по времени Свечникова
Получается, если уравнять их айстайм, то МакДэвид 105 игр за сезон проводит, набирая 135 очков
Как говорится почувствуйте разницу, поэтому и интересно было бы глянуть на Свечникова, скажем в тройке с кем-то из Маков или скажем в звене с Кросби