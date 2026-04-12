  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Свечников забил 31-й гол в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У форварда «Каролины» 70 очков в 79 матчах сезона
Видео
17

Свечников забил 31-й гол в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У форварда «Каролины» 70 очков в 79 матчах сезона

Свечников побил личный рекорд по голам в НХЛ.

Андрей Свечников забил 31-й гол в сезоне НХЛ

Нападающий «Каролины» открыл счет в игре с «Ютой» (1:0, первый период). 

Российский хоккеист обновил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ – в сезоне-2021/22 он забросил 30 шайб. Всего на счету Свечникова 70 (31+39) очков в 79 матчах текущего розыгрыша лиги. 

Когда Овечкин завершит карьеру?4701 голос
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАндрей Свечников
logoКаролина
logoНХЛ
logoЮта
рекорды
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что для 40-летнего Овечкина плохой сезон, то для молодых идущих на смену - личный рекорд.
Ответ Почтенный эльф
Что для 40-летнего Овечкина плохой сезон, то для молодых идущих на смену - личный рекорд.
Ровно это же самое подумал. А дальше задумался и меня убила математика. В истории НХЛ нет ни одного игрока с 10ю сезонами по 50 шайб. Ни одного. И всего трое с 9ю полтинниками (к слову если бы не локаут и ковид, у Ови 99% было бы 10 полтинников). Один из них - сам Овечкин. Второй - Грецкий. Третий - еще старше Грецкого. Так вот. Молодым игрокам нужно начинать карьеру с пониманием того, что им нужно 20 сезонов по 47 шайб, чтобы обогнать Овечкина. При том, напомню, что 9 полтинников было всего у троих. Страшно.....
Ответ NoThanks
Ровно это же самое подумал. А дальше задумался и меня убила математика. В истории НХЛ нет ни одного игрока с 10ю сезонами по 50 шайб. Ни одного. И всего трое с 9ю полтинниками (к слову если бы не локаут и ковид, у Ови 99% было бы 10 полтинников). Один из них - сам Овечкин. Второй - Грецкий. Третий - еще старше Грецкого. Так вот. Молодым игрокам нужно начинать карьеру с пониманием того, что им нужно 20 сезонов по 47 шайб, чтобы обогнать Овечкина. При том, напомню, что 9 полтинников было всего у троих. Страшно.....
18 сезонов минимум нужно выбивать 50+ шайб, чтоб побить рекорд Ови, когда еще будет такой стабильный снайперюга неизвестно! То что этот рекорд простоит больше лет, чем был у Гретцки уверен!
За первые 10-12 матчей он всего пару очков набрал
Так что, фактически, сезон шел в графике очко за игру, даже в Каролине
Интересно было бы его увидеть в атакующей команде как Колорадо или Тампа
Наверное очков по 90 мог бы набирать.
Ответ Febanacci-88
За первые 10-12 матчей он всего пару очков набрал Так что, фактически, сезон шел в графике очко за игру, даже в Каролине Интересно было бы его увидеть в атакующей команде как Колорадо или Тампа Наверное очков по 90 мог бы набирать.
А Каролина не атакующая команда? Вообще-то, на 2 месте в лиге по заброшенным шайбам.
Ответ Ашыпка
А Каролина не атакующая команда? Вообще-то, на 2 месте в лиге по заброшенным шайбам.
Каролина может и атакующая, но Бриндамор старается не иметь именно одно ударное звено, а нагрузку более-менее по всем раскидывать. У него один форвард лидер - это Ахо, остальные играют по 15-17 минут
Средний айстайм Свечникова 17 минут, а, допустим у МакДэвида это больше 22 минут. Да и почти все напы, у кого 1+ очков за игру играют от 20 минут, очень редко кто 19
В сумме, МакДи за сезон проводит в районе 1800 минут, а Свечников 1400

Разница 400 минут это где-то 20-22 игры, если считать их по времени Свечникова
Получается, если уравнять их айстайм, то МакДэвид 105 игр за сезон проводит, набирая 135 очков

Как говорится почувствуйте разницу, поэтому и интересно было бы глянуть на Свечникова, скажем в тройке с кем-то из Маков или скажем в звене с Кросби
70 очков в сезоне для Свечникова - это тоже личный рекорд. Кстати, если Свечников голевую передачу ещё отдаст сегодня, то она у него также будет рекордной) Красиво было бы три личных рекорда в одном матче закрыть.
Начинал с отправления в КХЛ к брату, закончил с личным рекордом по шайбам))
Начал за упокой, зато финиширует мощно!
Ответ Хаскерс
Начал за упокой, зато финиширует мощно!
Старт невзрачный по результативности ваще, как и первая четверть, в целом. .
Андрей красава слов нет. Но немного другого ждали от него как от2 пика драфта. Привет Блиндамору
Русский Мариан Хосса
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
40 минут назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем