Квартальнов о церемонии в честь 1000-го матча Стася перед матчем с «Ак Барсом»: «В плей‑офф все это мешает. Андрей – хороший парень, но хотелось бы провести церемонию после игры»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о проведении перед матчем с «Ак Барсом» церемонии в честь нападающего Андрея Стася, достигшего отметки в 1000 матчей в КХЛ.
Белорусская команда проиграла второй матч второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ) и уступает в серии со счетом 0-2.
– Перед игрой была яркая церемония, приуроченная к 1000‑му матчу Стася. Это могло отвлекать?
– У нас здорово с церемониями. Может, мы в Казани тоже сделаем церемонию, может, нам разрешат?
Конечно, в плей‑офф все это мешает. Понятно, что Андрей хороший парень, добился всего заслуженно. Хотелось бы [церемонию] провести после игры. Но это не оправдание, – сказал Квартальнов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
При всем уважении к Д.В. .. Кубковые матчи еще будут, а 1000-й матч хоккеиста явление штучное, неповторимое. Приоритет очевиден! Тем более что, как по мне, так, связи между церемонией и поражением не прослеживается.
Может из-за этой церемонии Минск и проспал начало матча
Если это вопрос, то ответа может быть как минимум два: может из-за нее, а может по другим причинам.
Епрст. А когда это делать после проигранного матча? Что за бред? А так то такие моменты команду и игрока заводят. Рвать и метать. Я это так вижу. Ну возможно тренеру виднее
Если бы выиграли, то сказал бы, что был эмоциональный подьем
потерпи, Вячеславыч, пару игр осталось) наглядный пример, как спортивные амбиции тренера сталкиваются с интересами некомпетентных назначенцев в менеджменте, которые только бабки считать умеют и цены ломить на билеты, еще и успехи все себе припишут. Спунер тут не при чем, там тёрки явно начались раньше, только держались за закрытыми дверьми, но темпераментный Квадрат не выдержал и сорвался
Известно, что Квадрат очень не любит отставать в серии и начинает паниковать. А это на команду хорошо не сказывается.
Чувствование после поражения? Сомнительное удовольствие
Неужели не очевидно, что поражение Минска случилось не по причине церемонии, а потому что вчера Акбарс был лучше? А был он лучше не потому, что не был на церемонии, а потому у ТШ АкБарса больше козырей в рукаве. Состав и подготовка команды позволяет более свободно выбирать в какой хоккей играть, и делать это выбор с течение матча неоднократно в зависимости от ситуации на площадке. ... Я болел за Динамо. Хоккей АкБарса мне не нравится и в следующем круге плейоф я точно буду не за АкБарс, но не замечать очевидного, а тем более, пытаться высосать из пальца причину поражения это себя не уважать.
плохому танцору всегда кое что мешает,бред,обе команды были в той же ситуации,да и немногим раньше Зарипова поднимали на ТНА,но это не помешало Ак Барсу выиграть у Трактора почему то
Правильно сказал. Почему Казань не вышла на эту церемонию, потому что это плей-офф, все мысли должны быть об игре. А после игры вся арена осталась и поздравила.
Глупость. Может, там еще судьи не в том порядке выходили на лед, или линейный медленно ко вбрасыванию катил, давал казанцам отдыхать?
там ещё и его сыночек про это высказался. Что мол из-за этого спустили сезон в унитаз. Это профессионалы, и такие церемонии никак не должны им мешать. Наоборот, заводить. Как будто похороны провели, что аж динамовцы под эмоциями не справились с соперником. Или пир на весь мир, что динамовцы с похмелья провалили игру. Все эти высказывания сравнимы с детскими отмазками
Очень слабое оправдание, Дмитрий )
