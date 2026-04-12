Квартальнов о церемонии в честь 1000-го матча Стася перед матчем с «Ак Барсом»: «В плей‑офф все это мешает. Андрей – хороший парень, но хотелось бы провести церемонию после игры»

Квартальнов о церемонии в честь Стася: в плей-офф это все мешает.

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов высказался о проведении перед матчем с «Ак Барсом » церемонии в честь нападающего Андрея Стася , достигшего отметки в 1000 матчей в КХЛ .

Белорусская команда проиграла второй матч второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ) и уступает в серии со счетом 0-2.

– Перед игрой была яркая церемония, приуроченная к 1000‑му матчу Стася. Это могло отвлекать?

– У нас здорово с церемониями. Может, мы в Казани тоже сделаем церемонию, может, нам разрешат?

Конечно, в плей‑офф все это мешает. Понятно, что Андрей хороший парень, добился всего заслуженно. Хотелось бы [церемонию] провести после игры. Но это не оправдание, – сказал Квартальнов.