Панарин забил победный гол «Эдмонтону», отобрав шайбу у Бушара. У форварда 26 (9+17) очков в 23 матчах за «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин забил «Эдмонтону».
Нападающий Артемий Панарин забил 9-й гол за «Лос-Анджелес».
Российский хоккеист стал автором единственной шайбы в матче с «Эдмонтоном» в регулярном сезоне НХЛ (1:0). Его признали третьей звездой встречи.
На счету 34-летнего форварда стало 83 (28+55) очков в 75 играх в сезоне. После перехода в состав «Кингс» Панарин набрал 26 (9+17) баллов в 23 матчах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
С хорошими партнерами в своей лучшей форме, 120 набирал, вот и посчитать что от топовых партнеров 80-90 % твоя статистика зависит от них, имеется виду набирать 120-130-140 очков, каждый сезон набирать , но только имея рядом топовых игроков. Исключение Макдэвид, там машина. К примеру 100 очков и 30-35, даже 40 шайб можешь и сам выбить даже в тухлой команде,но не более того. Панарин при хороших партнерах мог 100-120 выбивать каждый сезон, Рейнджерс тому пример практически все сезоны шел на 100+ хотя не сказать что у Рейнджерс игроки прям топовые как к примеру к Колорадо или Тампы, но местами Рейнджерс были хороши, но их часто лихорадило, да и проблемы по игре были, не стабильность присутствовала.