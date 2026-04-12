Панарин забил победный гол «Эдмонтону», отобрав шайбу у Бушара. У форварда 26 (9+17) очков в 23 матчах за «Лос-Анджелес»

Артемий Панарин забил «Эдмонтону».

Нападающий Артемий Панарин забил 9-й гол за «Лос-Анджелес ».

Российский хоккеист стал автором единственной шайбы в матче с «Эдмонтоном » в регулярном сезоне НХЛ (1:0). Его признали третьей звездой встречи.

На счету 34-летнего форварда стало 83 (28+55) очков в 75 играх в сезоне. После перехода в состав «Кингс» Панарин набрал 26 (9+17) баллов в 23 матчах.