  • Панарин забил победный гол «Эдмонтону», отобрав шайбу у Бушара. У форварда 26 (9+17) очков в 23 матчах за «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин забил «Эдмонтону».

Нападающий Артемий Панарин забил 9-й гол за «Лос-Анджелес». 

Российский хоккеист стал автором единственной шайбы в матче с «Эдмонтоном» в регулярном сезоне НХЛ (1:0). Его признали третьей звездой встречи. 

На счету 34-летнего форварда стало 83 (28+55) очков в 75 играх в сезоне. После перехода в состав «Кингс» Панарин набрал 26 (9+17) баллов в 23 матчах. 

Когда Овечкин завершит карьеру?4700 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Он красавчик в своей игре и без разницы в какой команде, везде и с любыми партнерами - он лучший игрок!
Ответ Alex.K71
Кстати и не раз это доказывал в том же Коламбусе, но тут первый сезон в новой команде всегда такой надо показать, дальше будет ещё интереснее.
С хорошими партнерами в своей лучшей форме, 120 набирал, вот и посчитать что от топовых партнеров 80-90 % твоя статистика зависит от них, имеется виду набирать 120-130-140 очков, каждый сезон набирать , но только имея рядом топовых игроков. Исключение Макдэвид, там машина. К примеру 100 очков и 30-35, даже 40 шайб можешь и сам выбить даже в тухлой команде,но не более того. Панарин при хороших партнерах мог 100-120 выбивать каждый сезон, Рейнджерс тому пример практически все сезоны шел на 100+ хотя не сказать что у Рейнджерс игроки прям топовые как к примеру к Колорадо или Тампы, но местами Рейнджерс были хороши, но их часто лихорадило, да и проблемы по игре были, не стабильность присутствовала.
Хлебу без разницы где очки набирать, хоть в Подольске, хоть в Чикаге, хоть в Коркино
Артемий доказывает что топ в любом клубе
Бушара хорошо в дураках оставил)
эффектно забил.
Стабильность зашкаливает... респект!
Артемий очень круто сыграл в эпизоде. И самое главное - достойно завершил.
Вот по этому этого клоуна не было в составе сборной Канады и нет в номинации на Норрис. Он может хоть двести очков выбивать, но все обнуляется вот такими привозами в каждой игре.
Типичный Бушар, ничего нового. Косячит даже при игре с шайбой, хотя это вроде как его сильная сторона. За то какую статку набил, играя с 97м)
Ответ PEGEON
И ещё сколько наберёт очков, и сколько обрезов будет)))
Главные новости
