Игорь Ларионов: «Барселона» мне нравится, но больше люблю английский футбол. Выбираю «Ман Сити», нравился «Ливерпуль» Клоппа. Многое из АПЛ пытаюсь внедрить в хоккейную игру»

Игорь Ларионов: мне нравится «Барселона», но больше люблю английский футбол.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, какие футбольные команды ему импонируют.

– Какая команда в футболе доставляет вам наибольшее эстетическое удовольствие?

– Сегодня очень много команд, которые играют в правильный футбол. А это акцент на атаку, креатив и быстроту мышления. Если говорить о Лиге чемпионов , то понятно, что «Барселона » имеет футбольную базу, которую в свое время закладывал еще Йохан Кройфф, а развивал Пеп Гвардиола . В составе есть молодежь, несколько опытных игроков.

Эта команда мне нравится, но я больше люблю английский футбол. Выбираю «Манчестер Сити », опять-таки Пеп. Нравился футбол Юргена Клоппа в «Ливерпуле». В целом я получаю колоссальное удовольствие от драйва, который есть в английской Премьер-лиге. Лидер играет против команды, потерявшей шансы остаться в Премьер-лиге – и ты не ждешь, что будет легкий матч.

Этот футбол идет от души, от ножа. И он мне приносит большое удовлетворение. Потому что пересекается с хоккеем. Многие вещи, которые ты видишь в АПЛ, прокручиваешь у себя в голове, чтобы потом в деталях внедрить в хоккейную игру. Дать возможность ребятам посмотреть на игру под другим углом.

Надо уходить от фраз, что у нас нет игроков, хороших мастеров. Это самое простое оправдание. Нужно время и терпение, чтобы эти ребята прошли через ошибки и сделали шаги, необходимые в развитии. Понятно, в начале может быть неуспех. Но при правильном подходе это приведет команду к победе.

На примере футбола мирового класса я каждый день учусь чему-то интересному. Поэтому я спешу домой вечером, чтобы включить трансляцию. Я вообще люблю спорт высокого класса. Мне интересны матчи КХЛ и НХЛ, футбольная Лига чемпионов. В российском футболе не болею ни за кого, а просто хожу на матчи. У меня много друзей в футболе. Я рад с ними увидеться, – сказал Ларионов.

