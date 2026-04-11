  • Игорь Ларионов: «Барселона» мне нравится, но больше люблю английский футбол. Выбираю «Ман Сити», нравился «Ливерпуль» Клоппа. Многое из АПЛ пытаюсь внедрить в хоккейную игру»
22

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, какие футбольные команды ему импонируют. 

– Какая команда в футболе доставляет вам наибольшее эстетическое удовольствие?

– Сегодня очень много команд, которые играют в правильный футбол. А это акцент на атаку, креатив и быстроту мышления. Если говорить о Лиге чемпионов, то понятно, что «Барселона» имеет футбольную базу, которую в свое время закладывал еще Йохан Кройфф, а развивал Пеп Гвардиола. В составе есть молодежь, несколько опытных игроков.

Эта команда мне нравится, но я больше люблю английский футбол. Выбираю «Манчестер Сити», опять-таки Пеп. Нравился футбол Юргена Клоппа в «Ливерпуле». В целом я получаю колоссальное удовольствие от драйва, который есть в английской Премьер-лиге. Лидер играет против команды, потерявшей шансы остаться в Премьер-лиге – и ты не ждешь, что будет легкий матч.

Этот футбол идет от души, от ножа. И он мне приносит большое удовлетворение. Потому что пересекается с хоккеем. Многие вещи, которые ты видишь в АПЛ, прокручиваешь у себя в голове, чтобы потом в деталях внедрить в хоккейную игру. Дать возможность ребятам посмотреть на игру под другим углом.

Надо уходить от фраз, что у нас нет игроков, хороших мастеров. Это самое простое оправдание. Нужно время и терпение, чтобы эти ребята прошли через ошибки и сделали шаги, необходимые в развитии. Понятно, в начале может быть неуспех. Но при правильном подходе это приведет команду к победе.

На примере футбола мирового класса я каждый день учусь чему-то интересному. Поэтому я спешу домой вечером, чтобы включить трансляцию. Я вообще люблю спорт высокого класса. Мне интересны матчи КХЛ и НХЛ, футбольная Лига чемпионов. В российском футболе не болею ни за кого, а просто хожу на матчи. У меня много друзей в футболе. Я рад с ними увидеться, – сказал Ларионов. 

Ларионов на пресс-конференции после победы СКА над «Динамо»: «Можно побыстрее? «Ман Сити» – «Ньюкасл» начинается. Я за «Сити»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Ауты и угловые?
Antonn
Ауты и угловые?
И пенальти коньками
Где-то я это уже слышал. А, Йозе тоже хотел "внедрить" в КХЛ "лучшее из АПЛ"😂
Максим Седов
Где-то я это уже слышал. А, Йозе тоже хотел "внедрить" в КХЛ "лучшее из АПЛ"😂
То есть, из уст Ларионова это уже не смешно, поскольку повтор?
Максим Седов
Где-то я это уже слышал. А, Йозе тоже хотел "внедрить" в КХЛ "лучшее из АПЛ"😂
Так они два брата-акробата, как оказалось
Если вам нравится Манчестер Сити, то это потому, что они играют как Барселона.
Так иди в хоккей с мячом и будет тебе счастье. Это ж какое раздолье: «поле» футбольное, игроков 11. Мяч круглый, а играют клюшками и на коньках! Ну идеально же!
совершенно упоротый чел этот ларионов)
может они братья........
Внедрить из АПЛ... игру головой...
Ответ Data Architector
Внедрить из АПЛ... игру головой...
и без касок
Ответ Data Architector
Внедрить из АПЛ... игру головой...
Или футбольную симуляцию.
Бей-скользи хоккей
Что например он хочет внедрить?
