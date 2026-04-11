  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  «Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко». Квартальнов на вопрос о доверии к Фукале
7

«Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко». Квартальнов на вопрос о доверии к Фукале

Квартальнов на вопрос о Фукале: я верю в Ленина, Сталина и опера Наливайко.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ушел от ответа на вопрос о доверии к вратарю Заку Фукале.

В субботу белорусская команда проиграла «Ак Барсу» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ). Минчане уступают в серии со счетом 0-2. 

– Не было мысли заменить вратаря?

– Уверен в Фукале, он хорошо сыграл. Если посмотреть на голы, то они рабочие, простые, с отскоков. Все пока идет в пользу [«Ак Барса»].

– Твердо верите в Фукале, в следующих матчах он будет играть?

– Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко. Знаете?

– «Динамо» трижды забросило в большинстве, а почему в равных составах «Ак Барс» сильнее?

– Плохое начало было у нас. Не было концентрации. Не надо давать шанса таким командам.

– Психологические аспекты присутствуют?

– У нас есть опытные ребята. Надо восстановиться, где‑то поменять рисунок игры. Надо заслужить, чтобы это вернулось к нам.

– Из состава выпали Усов и Спунер. По каким причинам?

– С ними все хорошо, – сказал Квартальнов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Минск
logoАк Барс
logoДмитрий Квартальнов
logoКХЛ
logoРайан Спунер
logoИлья Усов
logoЗак Фукале
logoМатч ТВ
logoВладимир Ленин
logoИосиф Сталин
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чёт опоздал с такими верованиями. А может, также и опередил своё время.
Минск есть Минск, своё слово ещё не сказал. Не удивлюсь если с Казани уедут 2-2 счёт в серии, Минск очень силён и опасен...
Ответ Ruslan-88-
Минск есть Минск, своё слово ещё не сказал. Не удивлюсь если с Казани уедут 2-2 счёт в серии, Минск очень силён и опасен...
Минск,не Трактор.не способен на кэмбэки.да и Квартальнов,похоже,мыслями уже в другой команде. В Казани свой админресурс.
Наливайко, это же наш судья белорусский.
Наливайко был в х/ф "Странные взрослые".
Прав оказался Трактор.не продлив Фукале.только Трактор кэмбэчил.исправляя косяки Фукале, а Динамо.похоже.не готово на такое.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
