«Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко». Квартальнов на вопрос о доверии к Фукале

Квартальнов на вопрос о Фукале: я верю в Ленина, Сталина и опера Наливайко.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ушел от ответа на вопрос о доверии к вратарю Заку Фукале .

В субботу белорусская команда проиграла «Ак Барсу » во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ). Минчане уступают в серии со счетом 0-2.

– Не было мысли заменить вратаря?

– Уверен в Фукале, он хорошо сыграл. Если посмотреть на голы, то они рабочие, простые, с отскоков. Все пока идет в пользу [«Ак Барса»].

– Твердо верите в Фукале, в следующих матчах он будет играть?

– Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко. Знаете?

– «Динамо» трижды забросило в большинстве, а почему в равных составах «Ак Барс» сильнее?

– Плохое начало было у нас. Не было концентрации. Не надо давать шанса таким командам.

– Психологические аспекты присутствуют?

– У нас есть опытные ребята. Надо восстановиться, где‑то поменять рисунок игры. Надо заслужить, чтобы это вернулось к нам.

– Из состава выпали Усов и Спунер. По каким причинам?

– С ними все хорошо, – сказал Квартальнов.