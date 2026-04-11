«Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко». Квартальнов на вопрос о доверии к Фукале
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ушел от ответа на вопрос о доверии к вратарю Заку Фукале.
В субботу белорусская команда проиграла «Ак Барсу» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ). Минчане уступают в серии со счетом 0-2.
– Не было мысли заменить вратаря?
– Уверен в Фукале, он хорошо сыграл. Если посмотреть на голы, то они рабочие, простые, с отскоков. Все пока идет в пользу [«Ак Барса»].
– Твердо верите в Фукале, в следующих матчах он будет играть?
– Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко. Знаете?
– «Динамо» трижды забросило в большинстве, а почему в равных составах «Ак Барс» сильнее?
– Плохое начало было у нас. Не было концентрации. Не надо давать шанса таким командам.
– Психологические аспекты присутствуют?
– У нас есть опытные ребята. Надо восстановиться, где‑то поменять рисунок игры. Надо заслужить, чтобы это вернулось к нам.
– Из состава выпали Усов и Спунер. По каким причинам?
– С ними все хорошо, – сказал Квартальнов.