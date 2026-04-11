«Айлендерс» впервые проиграли при Дебуре – «Оттаве» (0:3). Это была вторая игра тренера во главе команды

«Айлендерс» потерпели первое поражение при Питере Дебуре.

Сегодня команда из Нью-Йорка проиграла «Оттаве» со счетом 0:3 в регулярном сезоне НХЛ . В предыдущем матче, который был для Дебура первым на посту главного тренера, «Айлендерс» одержали победу над «Торонто» (5:3).

В данный момент «Айлендерс » занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 91 очко после 80 матчей.