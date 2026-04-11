Василевский – 2-я звезда матча с «Бостоном»: 19 сэйвов из 20. Победа – 38-я в 57 играх

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский признан второй звездой игры с «Бостоном » (2:1).

Российский хоккеист отразил 19 из 20 бросков в створ своих ворот в матче регулярного сезона НХЛ.

Всего в 57 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Василевского 38 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,3.