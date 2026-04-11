Кучеров не набрал очков впервые за 6 матчей. Форвард «Тампы» – второй бомбардир НХЛ

Нападающий «Тампы » не отличился голами и результативными передачами в игре с «Бостоном » в регулярном сезоне НХЛ (2:1). В пяти предыдущих матчах 32-летний хоккеист набрал 7 (3+4) очков.

Кучеров занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги, на его счету 128 (43+85) баллов. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – он набрал 133 (47+86) очков.