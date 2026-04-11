Кучеров не набрал очков впервые за 6 матчей. Форвард «Тампы» – второй бомбардир НХЛ
Никита Кучеров не совершил результативных действий в игре с «Бостоном».
Никита Кучеров не совершил ни одного результативного действия впервые за 6 матчей.
Нападающий «Тампы» не отличился голами и результативными передачами в игре с «Бостоном» в регулярном сезоне НХЛ (2:1). В пяти предыдущих матчах 32-летний хоккеист набрал 7 (3+4) очков.
Кучеров занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги, на его счету 128 (43+85) баллов. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – он набрал 133 (47+86) очков.
Когда Овечкин завершит карьеру?4700 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Первые 16м 8+8 16очков -4
Далее 48м 32+70 102очка +48
И последнее 10м 3+7 10очков +0
Но, ПО важнее
А такому Макди и не стыдно проиграть, еще и при меньшем количестве матчей!