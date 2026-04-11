«Бостон» проиграл 5 матчей подряд, сегодня – 1:2 от «Тампы». «Брюинс» идут 7-ми на Востоке

«Бостон» потерпел пятое поражение подряд.

Сегодня команда Марко Штурма уступила «Тампе » в игре регулярного сезона НХЛ – 1:2. Ранее «Брюинс» проиграли «Флориде» (1:2), «Тампе» (1:3), «Филадельфии» (1:2 ОТ) и «Каролине» (5:6 ОТ).

«Бостон » занимает 7-е место в таблице Восточной конференции НХЛ , набрав 96 очков после 80 матчей.

«Тампа» одержала победу впервые за 4 матча – до этого она проиграла «Баффало» (2:4), «Оттаве» (2:6) и «Монреалю» (1:2). Команда Джона Купера идет четвертой на Востоке со 104 баллами.