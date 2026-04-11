Якубов об уходе из «Динамо»: «Есть договоренность, что меня отпустят. Сезон получился тяжелым, результат не тот, на который все рассчитывали. Моя ответственность в этом тоже есть»

Рафик Якубов: есть договоренность с «Динамо», что меня отпустят.

Спортивный директор «Динамо» Рафик Якубов прокомментировал информацию о скором уходе с должности.

– У меня есть договоренность с руководством «Динамо», что меня отпустят. Пока работаю.

– Что привело к такому решению?

– Сезон получился тяжелым, результат не тот, на который все рассчитывали. Моя ответственность в этом тоже есть. Но я рад, что оказался в «Динамо», для меня было большой честью работать в таком большом клубе. Желаю команде выступить успешнее в следующем сезоне, – сказал Якубов.

Якубов занимает должность спортивного директора «Динамо» с мая 2025 года.

В первом раунде Кубка Гагарина в этом сезоне москвичи потерпели поражение от минского «Динамо » (0-4).