Якубов об уходе из «Динамо»: «Есть договоренность, что меня отпустят. Сезон получился тяжелым, результат не тот, на который все рассчитывали. Моя ответственность в этом тоже есть»
Рафик Якубов: есть договоренность с «Динамо», что меня отпустят.
Спортивный директор «Динамо» Рафик Якубов прокомментировал информацию о скором уходе с должности.
– У меня есть договоренность с руководством «Динамо», что меня отпустят. Пока работаю.
– Что привело к такому решению?
– Сезон получился тяжелым, результат не тот, на который все рассчитывали. Моя ответственность в этом тоже есть. Но я рад, что оказался в «Динамо», для меня было большой честью работать в таком большом клубе. Желаю команде выступить успешнее в следующем сезоне, – сказал Якубов.
Якубов занимает должность спортивного директора «Динамо» с мая 2025 года.
В первом раунде Кубка Гагарина в этом сезоне москвичи потерпели поражение от минского «Динамо» (0-4).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
12 комментариев
Кого привел-нашел-развил Якубов? Там даже роль Сушко несколько больше в этой работе, чем Рафика...
Он же Рафик, а НЕ Равиль.