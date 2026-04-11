Брэди Ткачак и Андерс Ли подрались после стартового вбрасывания. То же самое они сделали в предыдущей игре «Оттавы» и «Айлендерс»

Брэди Ткачак и Андерс Ли снова подрались после стартового вбрасывания.

Брэди Ткачак и Андерс Ли подрались в самом начале матча.

«Айлендерс» принимают «Оттаву» в матче регулярного сезона НХЛ (0:1, второй период).

Сразу после стартового вбрасывания нападающий хозяев Ли и форвард гостей Ткачак сбросили перчатки и начали драку. Судьи разняли игроков и удалили их на 5 минут.

Отметим, что Ткачак и Ли подрались после стартового вбрасывания и в предыдущем матче между этими командами, который состоялся 20 марта.