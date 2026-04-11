У Шабанова травма верхней части тела. Форвард «Айлендерс» пропускает матч с «Оттавой»

«Айлендерс » сообщили, что нападающий Максим Шабанов получил травму верхней части тела.

Российский хоккеист пропускает матч с «Оттавой» в регулярном сезоне НХЛ (0:1, второй период). Сроки его восстановления не уточняются.

В текущем сезоне НХЛ Шабанов провел 44 игры и набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности «-5».