У Шабанова травма верхней части тела. Форвард «Айлендерс» пропускает матч с «Оттавой»
Максим Шабанов получил травму.
«Айлендерс» сообщили, что нападающий Максим Шабанов получил травму верхней части тела.
Российский хоккеист пропускает матч с «Оттавой» в регулярном сезоне НХЛ (0:1, второй период). Сроки его восстановления не уточняются.
В текущем сезоне НХЛ Шабанов провел 44 игры и набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности «-5».
Когда Овечкин завершит карьеру?4697 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Айлендерс»
Весь сезон такая канитель. То ребра, то плечо, то грудак. Извини , ты попал в команду мягких игрушек.
