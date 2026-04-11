Квартальнов о поражении от «Ак Барса»: «Не ожидали такого начала, в «минус два» уйти в первом периоде было тяжело. Здорово, что вернулись в игру. Надо стараться перевернуть серию»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Ак Барса» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ).
Белорусская команда уступает в серии со счетом 0-2.
«Не ожидали такого начала. «Один в ноль» в начале – это такой шанс, и в «минус два» уйти в первом периоде было тяжело. А там уже и рикошеты в пользу этих ребят будут, потому что, наверное, заслужили.
Здорово, что вернулись в игру. Надо теперь нам заслужить. Казань много выигрывает в овертаймах, нам надо постараться перевернуть [серию]. Тяжело отыгрываться, но мы отыгрались. Играем с командой, которая забивает рабочие голы – как последний гол за секунды до конца.
Ставим ребят, на которых надеемся, пока в этом плане нам немного не удается. Будем стараться побороть это. Сейчас надо восстановиться, подготовиться, может быть, где-то рисунок поменять. Как я сказал, нужно это заслужить, чтобы это вернулось к нам.
Пинчук? Он справляется. Они [тройка Пинчука] пропустили, но забили и перевернули игру. Игра на вбрасываниях? Проиграли точку, там [у соперника] хорошие центральные нападающие, которые на точке играют. Надо смотреть подборы, что происходит после.
Не планировали ли менять Фукале? Нет, верим в Зака, он хорошо сыграл. Если посмотреть на голы, они у них простые, с отскока, пока все идет в их пользу», – сказал Квартальнов.
В обороне куча позиционных промахов, чего только стоит 3-я шайба с пятака, когда 5 минчан стояли и смотрели как Барабанов бросает-добивает. Выгнали вроде тренера по атаке, а ужас - в обороне.
При этом и Ак Барс небезгрешен, железной хватки у него нет (это и в серии с Трактором было видно), но для начала Минску надо чтобы 2-3-4 тройки забегали как электровеники, подобно Авангарду/ЦСКА, а этим пока и не пахнет...
Вот и получается, не хватает Минску глубины в атаке, при том что у Казани на вторых ролях готовы играть Яшкин, Денисенко, Хмелевски...
