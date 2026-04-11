  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Квартальнов о поражении от «Ак Барса»: «Не ожидали такого начала, в «минус два» уйти в первом периоде было тяжело. Здорово, что вернулись в игру. Надо стараться перевернуть серию»
21

Квартальнов о поражении от «Ак Барса»: «Не ожидали такого начала, в «минус два» уйти в первом периоде было тяжело. Здорово, что вернулись в игру. Надо стараться перевернуть серию»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Ак Барса» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ).

Белорусская команда уступает в серии со счетом 0-2. 

«Не ожидали такого начала. «Один в ноль» в начале – это такой шанс, и в «минус два» уйти в первом периоде было тяжело. А там уже и рикошеты в пользу этих ребят будут, потому что, наверное, заслужили.

Здорово, что вернулись в игру. Надо теперь нам заслужить. Казань много выигрывает в овертаймах, нам надо постараться перевернуть [серию]. Тяжело отыгрываться, но мы отыгрались. Играем с командой, которая забивает рабочие голы – как последний гол за секунды до конца.

Ставим ребят, на которых надеемся, пока в этом плане нам немного не удается. Будем стараться побороть это. Сейчас надо восстановиться, подготовиться, может быть, где-то рисунок поменять. Как я сказал, нужно это заслужить, чтобы это вернулось к нам.

Пинчук? Он справляется. Они [тройка Пинчука] пропустили, но забили и перевернули игру. Игра на вбрасываниях? Проиграли точку, там [у соперника] хорошие центральные нападающие, которые на точке играют. Надо смотреть подборы, что происходит после.

Не планировали ли менять Фукале? Нет, верим в Зака, он хорошо сыграл. Если посмотреть на голы, они у них простые, с отскока, пока все идет в их пользу», – сказал Квартальнов.

Когда Овечкин завершит карьеру?4698 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoДинамо Минск
logoДмитрий Квартальнов
logoАк Барс
logoКХЛ
logoВиталий Пинчук
logoЗак Фукале
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как можно не ожидать такого начала от Ак Барса?! Динамо должно было растоптать Ак Барс в первом периоде, за первый матч. Мое мнение это тренерское упущение. Либо Ак Барс прям так хорош. Мы даже болелы Ак Барса не ожидали в Минске 2:0 в серии. Ак Барс Алга 💪💪💪
Кто-нибудь скажите Квартальному, что поражение команды это во-многом его личные промахи. Может я чего-то недогоняю, но в хоккее всегда побеждает тот, кто забьет больше шайб. Меня поражает как играл Минск в овертайме и в третьем периоде. Ладно удаления помогли, ну а если бы их не было. Чисто по рисунку игры Ак Барс превосходил Минск. Как Динамо входит в зону??? Весь матч вброс от синей, дальше один идет неторопять прессовать, один на подстраховке и 3 сидят дома. Одним словом просто отдавали шайбу Ак Барсу без борьбы. Тот же самый Салават Юлаев или Локомотив, вброс шайбы от синей, один уже вгрызается в нее, двое по бортам на подстраховке, выцарапали, сразу атака на ворота. Минск весь матч ждет то удаления, то ошибки соперника. А наошибались больше Ак Барса отсюда и 0:2 в серии. Ну нельзя весь овертайм сидеть в обороне и выжидать. Ак Барс бросает из любой позиции, из любой позиционки доводит до броска. Ну даже если эти броски были и не столь опасными, но надо понимать, что даже из 50 средних бросков один да и залетит. Ну детский сад какой-то в исполнении Квартального. Вы играете дома, на бумаге Динамо фаворит и должно играть при поддержке трибун с позиции силы. Квартальнов после первого поражения говорил, что надо "перекурить". У меня такое впечатление, что он что-то другое курит. Я перед серией, хоть все ставили на Минск, уверенно ставил на проход Ак Барса. Это команда - кубковый боец. Минск поплыв во втором раунде прошлого плей-офф. Плывет и в этом сезоне. И во-многом этот самый заплыв - заслуга самого Квартального.
Ответ Bestcapper
Квадрат прогадал с тактикой - сыграл чересчур осторожно. В итоге Минск играл в непривычный для себя хоккей - в хоккей без шайбы.
Физика у Минска по-прежнему хромает, лучше чем в матче № 1, но недостаточно чтобы хотя бы через бицца-бороцца переиграть Ак Барс, а в командных действиях только тройка Пинчука соответствует звеньям казанцев (и даже превосходит их).
В обороне куча позиционных промахов, чего только стоит 3-я шайба с пятака, когда 5 минчан стояли и смотрели как Барабанов бросает-добивает. Выгнали вроде тренера по атаке, а ужас - в обороне.
При этом и Ак Барс небезгрешен, железной хватки у него нет (это и в серии с Трактором было видно), но для начала Минску надо чтобы 2-3-4 тройки забегали как электровеники, подобно Авангарду/ЦСКА, а этим пока и не пахнет...
Ответ oldrocker
Хороший обзор. Как в Аве наши не побегут, им нужен чистый лёд, а барсы точно не дадут его.
Ответ badr
Я так понимаю, потери Волкова и Горбунова оказались для Динамо достаточно чувствительными, ибо Мороз сдал, а Бориков и Липский не показали того прогресса, какой бы хотелось.
Вот и получается, не хватает Минску глубины в атаке, при том что у Казани на вторых ролях готовы играть Яшкин, Денисенко, Хмелевски...
Согласен, Квартал расслабился после 4:0 с ДМ и не доработал с командой, не достучался до них. Команда выходит на начало обеих матчей не готовой, игроки с дрожащими руками, ни пас не отдать, ни принять, все отскакивает, ни шайбу из зоны вывести. Потом от этого и грубейшие ошибки защитников легионеров, которые привели к голам. Да, в 3-м стали играть как надо, но это один период.
Ответ badr
Друг извини!
Ни чё личного)
У вас отличная команда...👍
Просто тут есть причина по важнее☝️

Может это конечно щас с моей стороны будет выглядить не скромно....
Но я всё-таки скажу...Что мы идём за Кубком!!!!☝️

Могу канечно ошибаться
Но финал скорее всего АБ-АВГ !
Ответ Йозя Чапалахин
За кубком это хорошо, желаю удачи. Но не в этом причина, мы просто провалили домашние игры.
Слушайте, на прессухе на Квартального больно смотреть. Он до Казани то доедет, кондрат не хватит его?
Ответ Butch600
Да он всегда такой. Когда на скамейке стоит, хочется, чтобы рядом бригада скорой помощи дежурила на всякий случай. ) Но уж сколько лет держится. Видать, то, что другие внутри держат, у него просто наружу выходит.
Прав оказался Трактор.не продлив Фукале.как косячил в прошлом сезоне.тоже самое и в этом ПО продолжает,только Динамо не Трактор,кэмбэкам не обучены,косяки некому исправлять
так обделаться на домашней арене... это отлет по-любому
Чтобы перевернуть игру надо перед каждой серии надо минять что то иначе соперникам намного легче
