Квартальнов о поражении от «Ак Барса»: «Не ожидали такого начала, в «минус два» уйти в первом периоде было тяжело. Здорово, что вернулись в игру. Надо стараться перевернуть серию»

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Ак Барса » во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ).

Белорусская команда уступает в серии со счетом 0-2.

«Не ожидали такого начала. «Один в ноль» в начале – это такой шанс, и в «минус два» уйти в первом периоде было тяжело. А там уже и рикошеты в пользу этих ребят будут, потому что, наверное, заслужили.

Здорово, что вернулись в игру. Надо теперь нам заслужить. Казань много выигрывает в овертаймах, нам надо постараться перевернуть [серию]. Тяжело отыгрываться, но мы отыгрались. Играем с командой, которая забивает рабочие голы – как последний гол за секунды до конца.

Ставим ребят, на которых надеемся, пока в этом плане нам немного не удается. Будем стараться побороть это. Сейчас надо восстановиться, подготовиться, может быть, где-то рисунок поменять. Как я сказал, нужно это заслужить, чтобы это вернулось к нам.

Пинчук? Он справляется. Они [тройка Пинчука ] пропустили, но забили и перевернули игру. Игра на вбрасываниях? Проиграли точку, там [у соперника] хорошие центральные нападающие, которые на точке играют. Надо смотреть подборы, что происходит после.

Не планировали ли менять Фукале? Нет, верим в Зака , он хорошо сыграл. Если посмотреть на голы, они у них простые, с отскока, пока все идет в их пользу», – сказал Квартальнов.