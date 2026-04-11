Гатиятулин после 5:4 с «Динамо» Минск: «В любой игре, что в шахматах, что в хоккее, нужно максимально осложнять положение соперника. Двигаемся в этом направлении»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над минским «Динамо» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (5:4 ОТ).
Казанский клуб ведет в серии со счетом 2-0.
– Как и говорил позавчера, нам надо было направить эмоции в нужное русло. Два периода получалось. Важно, как мы реагируем на свои неудачные отрезки, это хорошая черта. Победа была командной. В любой игре, что в шахматах, что в хоккее, нужно максимально осложнять положение соперника. Двигаемся в этом направлении. Понимали, какое будет начало, за счет чего может прибавить соперник.
– Какие слова находили в тайм‑ауте в третьем периоде?
– Надо было не уйти в эмоции, а правильно сыграть. Несмотря на [четвертую] пропущенную шайбу, проявили характер, забили гол в конце третьего периода, в овертайме создали момент и победили.
– У вашей команды было много неоправданных удалений. С чем это связано?
– Пока не готов говорить, оправданные или нет. Это игра, и проходила она таким образом. Будем разбирать, доносить до ребят, как лучше сыграть, – сказал Гатиятулин.