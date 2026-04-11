Ларионов о России на Кубке мира-2028: «Мало сомневаюсь, что мы примем участие. Я общаюсь с хоккейными лидерами и вижу, что они позитивно настроены»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов ожидает, что сборная России примет участие в Кубке мира в 2028 году.
– Есть ли шанс, что нас допустят на Кубок мира-2028?
– Я думаю, что шансы есть. Люк Тардиф заканчивает свою деятельность и большой роли уже не играет. А как пройдут переговоры – это больше касается людей из НХЛ, чем из ИИХФ.
Я общаюсь с хоккейными лидерами и вижу, что они позитивно настроены. У меня такое впечатление. Мало сомневаюсь, что мы в итоге примем участие в Кубке мира. Хотя это только личное общение, а не официальные переговоры. У меня нет таких полномочий. Так что давайте не будем забегать вперед, – сказал Ларионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
