Якубов покинет пост спортивного директора «Динамо» (ТАСС)

Спортивный директор «Динамо» Рафик Якубов покинет свой пост.

59-летний менеджер принял решение не оставаться в клубе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Якубов занимает должность спортивного директора «Динамо» с мая 2025 года. В первом раунде Кубка Гагарина в этом сезоне москвичи потерпели поражение от минского «Динамо » (0-4).