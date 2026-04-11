Малкин, Кросби, Карлссон и еще 5 игроков «Питтсбурга» пропустят матч с «Вашингтоном» из-за травм

Малкин и Кросби не сыграют против «Вашингтона».

«Питтсбург» сообщил, что несколько игроков пропустят матч против «Вашингтона » в регулярном сезоне НХЛ .

Нападающие Сидни Кросби и Брайан Раст и защитник Эрик Карлссон получили травмы нижней части тела, а форварды Бенжамин Киндел, Евгений Малкин , защитники Паркер Уотерспун и Крис Летанг – повреждения верхней части тела. Они пропустят несколько дней.

Нападающий Коннор Дьюар выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела.

Матч «Питтсбург» – «Вашингтон» начнется в 22:00 по московскому времени.