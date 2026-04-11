  Малкин, Кросби, Карлссон и еще 5 игроков «Питтсбурга» пропустят матч с «Вашингтоном» из-за травм
Малкин, Кросби, Карлссон и еще 5 игроков «Питтсбурга» пропустят матч с «Вашингтоном» из-за травм

Малкин и Кросби не сыграют против «Вашингтона».

«Питтсбург» сообщил, что несколько игроков пропустят матч против «Вашингтона» в регулярном сезоне НХЛ.

Нападающие Сидни Кросби и Брайан Раст и защитник Эрик Карлссон получили травмы нижней части тела, а форварды Бенжамин Киндел, Евгений Малкин, защитники Паркер Уотерспун и Крис Летанг – повреждения верхней части тела. Они пропустят несколько дней. 

Нападающий Коннор Дьюар выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела. 

Матч «Питтсбург» – «Вашингтон» начнется в 22:00 по московскому времени. 

Когда Овечкин завершит карьеру?14245 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба «Питтсбурга»
Сид и Мал неоднозначно намекают Ови, что прощаться рано - они не готовы, нужен ещё сезон😅
Не завидую тем, кто успел поставить на Питтсбург.
Только глупец может ставить на команду , которая уже лишена мотивации.
А ставить деньги, тем более глупо, в любой ситуации
Подарок для столичных в борьбе за плэй офф.
Хотя шансы маленькие.
ну очевидно что берегут их для плова. Разумно.
если мой Вашик и таким шансом не воспользуются - это будет дно....
К сожалению, Вашики сами все прос...ли в матчах с Нью-Джерси и Рейнджерс
Не все, три победы Вашингтона практически гарантируют выход в плей-офф
не может быть! и виликий не затащил???
Пингвины очень грамотно выбирают себе соперника на первый раунд плей-офф, прощай, Филадельфия, 3 из 3 ты вряд ли возьмешь
8 игроков это много . Ну как по мне все правильно , все равно они 1 место в дивизионе уже не достанут . И с 2 место тоже уже никуда не денутся. Пусть залечивают свои микро травмы до плей офф
Ну как же так, такой матч хочется смотреть со всеми звездами в строю:(
Комментарий скрыт
Всем класть на него, у людей плов на носу
Надеюсь ко второй игре все будут готовы, скорее всего это будет последний матч Овечкина против Кросби и Малкина
у них вроде бэк-ту-бэк, к тому же вторая в Вашингтоне, так что может и обе пропустят
В плей-офф будет игр 5-6 а может и 7 там все будут в строю
Ови - вперед за хет триком!!!
