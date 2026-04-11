Геннадий Величкин: «Есть ощущение, что «Металлург» – главный претендент на победу в Кубке Гагарина. За счет молодости, азарта, таланта, плюс фактор Разина»
«Есть ощущение, что «Металлург» является главным претендентом на победу в Кубке Гагарина. Я надеюсь и рассчитываю на победу команды.
За счет чего? За счет молодости, азарта, таланта, плюс фактор Андрея Владимировича Разина. В прошлом он был совершенно недооцененным человеком, но он доказал, что может многое», – сказал Величкин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
и вообще, пришло время их персональной вендетты хоккею Никитина - сначала ЦСКА, потом Локомотив, после такого они точно будут готовы к кубку.