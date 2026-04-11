«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» (5:4 ОТ) и ведет 2-0 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина

«Ак Барс» увеличил преимущество в серии с минским «Динамо».

«Ак Барс » обыграл минское «Динамо» на выезде во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (5:4 ОТ).

Победную шайбу в этой игре забросил нападающий Нэйтан Тодд на 12-й минуте овертайма. В первой игре казанская команда одержала победу со счетом 2:1.

Следующий матч между «Ак Барсом» и «Динамо » пройдет в Казани 13 апреля.