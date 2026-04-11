  • «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» (5:4 ОТ) и ведет 2-0 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина
«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» (5:4 ОТ) и ведет 2-0 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина

«Ак Барс» увеличил преимущество в серии с минским «Динамо».

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» на выезде во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (5:4 ОТ). 

Победную шайбу в этой игре забросил нападающий Нэйтан Тодд на 12-й минуте овертайма. В первой игре казанская команда одержала победу со счетом 2:1. 

Следующий матч между «Ак Барсом» и «Динамо» пройдет в Казани 13 апреля. 

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Да, несколько неожиданно. Мало кто ожидал 0-2 после минских матчей. Ну кроме болельщиков АкБарса, конечно....
Да и среди нас мало кто рассчитывал на это, 1:1 будет думали)
Почему мало кто ожидал? Я был с самого начала уверен что Барсы пройдут Минск! С Запада только Локо может навязать борьбу Востоку!!
Помню год назад 2 гостевые победы были, и тоже на Динамо, только Мск. Надеюсь тут пронесёт. Ак Барс после 4:4 в основное время почувствовал кровь. Молодцы.
Я думаю, он с Трактором почувствовал, а тут уже играет на полную. Минск какой-то слишком плюшевый, хотя чего ожидать, если там лидеры Шипачёв и Пинчук.
Надеюсь проклятие прошлого сезона не действует в этом
Классный, красивый хоккей. Но по показу матча вопросы есть. Да, красивый дворец спорта, да, на трибунах красивые девушки, Минск сам по себе красивый город, наверное, но хотелось бы хоккей посмотреть. Вот кто нибудь видел как в отмененном голе шайба вышла из зоны? Показывали всё, что угодно, но не повтор момента. Когда удалили Дыню, тоже момент показали мельком, ничего не понятно что там произошло. И такого по трансляции "пруд пруди", любительский уровень. Вот будут две игры в Казани, обратите внимание как наши режиссеры работают, показывают со всех камер спорные мометы. Слушают комментаторов, только заходит разговор про какого-либо игрока, он уже на экране. Говорят про атаку, тут же карта бросков, одно удовольствие смотреть. А так, АК Барс красавицы! С победой!
Оскар Пинчуку!!!!!))
Да нее, симулирует он коряво) Но часто, очень старается.
Комментарий удален пользователем
Всех наших с пАБедой! В равных составах у Дмн нет шансов.
Лица Минских болельщиков после 4-4 это нечто. Татары красавцы, делаете шоу
Вроде все судьи правильно делали для артистов из минского театра, ан нет, терпила Щипачев и тут ни о чем.
Блин как жалко Минск!!!Вот как бывает, живёшь в России ,а болеешь за Беларусь!!!
Я тоже.Очень жаль.Но на это есть объективные причины.Белоруссам видно самим не нужно иметь Топовую Команду
А от нас болельщиков уже ничего не зависит.
Уезжай из России. Ты нам не нужен
Фукале в плей-офф превращается в тыкву
Фукале блестяще провёл пять матчей плей-офф, да и сегодня его сложно обвинять, кроме, может, четвёртой шайбы, но там все плохо сыграли
Казань с Магниткой вот где будет заруба!!!
Будем ждать итоги серий. Но похоже это
противостояние будет!!!
А Казань с победой!!!
🤝🤝🤝
Начать серию с двух гостевых побед дорогого стоит-молодцы !
