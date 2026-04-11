  • Дронов о вылете из Кубка Гагарина: «Ак Барс» не предложил ничего, чем мог бы нас удивить. Счет говорит об обратном, но на льду все было очень близко. «Трактор» мог зацепиться за серию»
18

Дронов о вылете из Кубка Гагарина: «Ак Барс» не предложил ничего, чем мог бы нас удивить. Счет говорит об обратном, но на льду все было очень близко. «Трактор» мог зацепиться за серию»

Григорий Дронов: «Ак Барс» не предложил ничего такого, чем мог бы нас удивить.

Защитник «Трактора» Григорий Дронов высказался о поражении от «Ак Барса» в первом раунде плей-офф КХЛ.

– Почему финалист прошлого года в итоге стал лишь шестым на «Востоке»?

– Это был комплекс факторов, как будто все складывалось против нас. Было много ошибок, поэтому выделить что-то одно нельзя.

– Серия с «Ак Барсом» закончилась 1-4, но «Трактор» «поцеплялся». Согласны, что счет не отражает содержание игр?

– Да, конечно. Мы могли зацепиться за серию и в четвертом, и пятом матчах. Мы играли не хуже, и ход серии вполне мог перевернуться.

– Что именно «Ак Барс» предложил такого, к чему команда оказалась не готова?

– «Ак Барс» не предложил ничего такого, чем мог бы нас удивить. Были равные игры, равная серия. Да, итоговый счет говорит об обратном, но на льду все было очень близко, – сказал Дронов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Но вы же вылетели, теперь можно говорить что угодно. А пока Ак Барс тихим сапом ведет в серии 2:0 у Минска, и может сыграть в полуфинале. А вы - отдыхайте
Ответ Максим Козлов
Но вы же вылетели, теперь можно говорить что угодно. А пока Ак Барс тихим сапом ведет в серии 2:0 у Минска, и может сыграть в полуфинале. А вы - отдыхайте
Карпин также говорит вечно они нас не удивили, после разгромов, они нас не удивили)
Ответ Максим Козлов
Но вы же вылетели, теперь можно говорить что угодно. А пока Ак Барс тихим сапом ведет в серии 2:0 у Минска, и может сыграть в полуфинале. А вы - отдыхайте
Ак барс просто мертвая аномалия, хз почему с вами Минск так возится
По серии с Трактором сложилось впечатление, что челябинцы выпрыгивали из штанов, а Ак Барс играл ровно столько сколько надо было для победы. Без обид
ничего не предложил, но выбили Трактор и 2-0 против Минска
Ответ My Channels To Watch
ничего не предложил, но выбили Трактор и 2-0 против Минска
Справедливости ради против Минска весьма условно. Каждый раз минимальный отскок на тоненького. Сегодня забить три быстрых "грязных" шайбы в первом же периоде и едва не отлететь 4:3 с 1:3. В первом матче матче тоже минимальное количество шайб. Фактически одну и одну в пустые ворота.
Не понимаю болельщиков Ак барса которые хотят обидеть болельщиков Трактора. Выстазывания типа «трусами за гвоздь». Вы думаете это смешно? Вы просто показываете свою не воспитанность. Вы, если разбираетесь в хоккее, сами видели, что всё было на тоненького. Трактор серию проиграл, я дальше болею за Ак барс против Минска. И я думаю не стоит оскорблять болельщиков и команду соперников.
Судя по текущей серии, Ак Барс на 100% не выкладывался с Трактром.
не люблю эти разговоры в сослагательном наклонении
Проиграли серию 1:4 команде, которая ничем не удивила. Это только подтверждает что Трактору не место дальше в плей-офф.
Ещё один, которого ничем не удивили
кажется что в АК Барсе ( может быть) два тренера.... Один на скамейке и всегда навиду.... другого иногда показывает на трибуне...как там на кухне варят, это наверное гос.тайна....
Ответ мик джагер
кажется что в АК Барсе ( может быть) два тренера.... Один на скамейке и всегда навиду.... другого иногда показывает на трибуне...как там на кухне варят, это наверное гос.тайна....
Но мы с тобой про Хайдарыча не кому не скажем...) Так ведь)🤣
Ответ мик джагер
кажется что в АК Барсе ( может быть) два тренера.... Один на скамейке и всегда навиду.... другого иногда показывает на трибуне...как там на кухне варят, это наверное гос.тайна....
Один на скамейке а один постоянно видеоповторы запрашивает.Позорники.С Минском то же самое началось
Трактор мог зацепиться только трусами за гвоздь в заборе
