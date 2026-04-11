Дронов о вылете из Кубка Гагарина: «Ак Барс» не предложил ничего, чем мог бы нас удивить. Счет говорит об обратном, но на льду все было очень близко. «Трактор» мог зацепиться за серию»

Григорий Дронов: «Ак Барс» не предложил ничего такого, чем мог бы нас удивить.

Защитник «Трактора » Григорий Дронов высказался о поражении от «Ак Барса » в первом раунде плей-офф КХЛ .

– Почему финалист прошлого года в итоге стал лишь шестым на «Востоке»?

– Это был комплекс факторов, как будто все складывалось против нас. Было много ошибок, поэтому выделить что-то одно нельзя.

– Серия с «Ак Барсом» закончилась 1-4, но «Трактор» «поцеплялся». Согласны, что счет не отражает содержание игр?

– Да, конечно. Мы могли зацепиться за серию и в четвертом, и пятом матчах. Мы играли не хуже, и ход серии вполне мог перевернуться.

– Что именно «Ак Барс» предложил такого, к чему команда оказалась не готова?

– «Ак Барс» не предложил ничего такого, чем мог бы нас удивить. Были равные игры, равная серия. Да, итоговый счет говорит об обратном, но на льду все было очень близко, – сказал Дронов.