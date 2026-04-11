  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Разин: «Про Величкина можно книги писать. Он, Рашников и Постников зажгли хоккей в Магнитогорске. Благодаря им столько счастливых болельщиков и юных хоккеистов появляется»
3

Андрей Разин: «Про Величкина можно книги писать. Он, Рашников и Постников зажгли хоккей в Магнитогорске. Благодаря им столько счастливых болельщиков и юных хоккеистов появляется»

Андрей Разин: про Величкина можно книги писать.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о включении Геннадия Величкина в Зал славы магнитогорского клуба. 

Перед матчем с «Торпедо» (4:1) под своды «Арены‑Металлург» подняли именной стяг с фамилией Величкина, а на Аллее славы клуба появилась его именная звезда.

– Сегодня перед матчем открыли звезду Геннадию Величкину. Есть у вас с ним какая‑то особенная история?

– Если бы я все рассказал про Величкина… Тут книги можно написать. Просто скажу спасибо Геннадию Ивановичу за то, что так много сделал для магнитогорского хоккея. Прежде всего за то, что привел Виктора Филипповича Рашникова. Благодаря этой связке и еще Валерию Викторовичу Постникову…

Можно сказать, это трио зажгло хоккей в Магнитогорске. Благодаря им столько счастливых болельщиков и столько юных хоккеистов появляется. Геннадий Иванович – молодец, – сказал Разин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoГеннадий Величкин
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
Валерий Постников
logoВиктор Рашников
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ГИВ - легенда российского хоккея!
Главное, не останавливаться, а то, как у нас бывает, когда все зависит от одного человека, он ушел и все загнило...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
