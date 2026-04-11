Ларионов о развитии игроков в условиях бана: «Ссылаться на отсутствие международных турниров неправильно. Мы не видели НХЛ, но нам удавалось прокладывать дорогу в заокеанский хоккей»

Ларионов: нельзя потерять поколение игроков в связи с событиями последних 4 лет.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о развитии хоккейных талантов в России в условиях отстранения.

– Вы недавно встречались в Милане с президентом ИИХФ Люком Тардифом. Он на днях заявил, что не пойдет на новый срок. Не хотели бы претендовать на пост президента Международной федерации хоккея в недалеком будущем, когда закончите работать в СКА? Нам нужен человек, который объединит мировой хоккей.

– У меня с Тардифом состоялась короткая встреча. Рукопожатие, обмен парой фраз. У меня в Милане были абсолютно другие планы. Знаю, что он заканчивает работу на своем посту. Знаю, что Тардифом не совсем довольны лидеры Национальной хоккейной лиги.

С моей стороны – естественно, ты ожидаешь, что будет прорвана блокада, которую ввели против сборной России. Это должно закончиться. И здесь нужны люди, которые могут какие-то вещи донести правильно.

Мы же видим, на фоне тех событий, которые происходят в мире, идет давление со всех сторон. Это есть даже в Зале хоккейной славы. У нас группа выборщиков из 18 человек. И далеко не все хотят видеть российских хоккеистов в этом музее. Поэтому приходится доносить информацию до тех деятелей, которые работают там, что хоккей должен объединять. А успехи ребят, которые выдвигаются в Зал славы, не должны девальвироваться из-за пропаганды в прессе и на телевидении.

Меня беспокоит то, что происходит в мировом хоккее. Россия изолирована, мы в блокаде. Но я рад, что наши ребята успешно играют в НХЛ. Естественно, ты хочешь, чтобы и в нашей лиге появлялись новые звезды, яркие молодые игроки. Ссылаться на то, что у нас сегодня нет международных турниров среди юниоров и молодежи? Но все равно требования в клубах должны быть высокими. Мы должны находить возможность, чтобы быть терпеливыми в отношении молодых ребят. Давать им шанс выходить на первый план, помогать им, показывать верное направление.

В этом плане я не вижу больших проблем, хотя они существуют. Ты хочешь сравнивать себя со сверстниками из других стран. Только так, играя против лучших, ты понимаешь, где находишься. Но ссылаться на это сегодня, жаловаться и оправдываться, что нет международных турниров, – это неправильно. Ты должен в любом случае готовиться и идти той дорогой, по которой в свое время прошли мы.

А мы не видели НХЛ. Встречались раз в год в клубных сериях или на Кубке Канады. Но мы прокладывали дорогу в заокеанский хоккей, и нам это удавалось. Так что все реально. Все зависит от тех людей, которые стоят на скамейке. От тренеров, которые работают в детском хоккее. Они должны понимать, что важно терпение. Надо разглядывать в молодых мальчишках правильные качества. И они потом дорастают до КХЛ , показывая свой талант и получая правильное техническое оснащение.

И надо ориентироваться на те стандарты, которые мы видели на Олимпиаде в Милане. Нам нельзя потерять поколение игроков в связи с событиями за последние четыре года, – сказал Ларионов.