Валерий Каменский: «Малкин играет на своем уровне и показывает тот хоккей, в который умеет играть – великолепный. Он уже состоявшийся игрок, звезда НХЛ»
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил игру нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в этом сезоне.
39-летний хоккеист набрал 61 (19+42) очко в 55 матчах регулярного сезона НХЛ.
«Женя уже состоявшийся игрок, звезда НХЛ. Поэтому играет на своем уровне и показывает тот хоккей, в который умеет играть – великолепный.
Малкин является лидером «Питтсбурга», он ведет команду за собой, он большой мастер», – сказал Каменский.
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Vprognoze
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
***, он уже 20 лет как состоявшийся игрок, и супермегаультразвезда этой лиги, Валерий, ну вы чего? Это же вы Самуэльсону по горбу клюшкой дали, а не он вам, что за нелогичность в изречениях?
Он давно уже звезда
