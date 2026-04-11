Валерий Каменский: «Малкин играет на своем уровне и показывает тот хоккей, в который умеет играть – великолепный. Он уже состоявшийся игрок, звезда НХЛ»

Валерий Каменский: Малкин играет на своем уровне, показывает великолепный хоккей.

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил игру нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в этом сезоне.

39-летний хоккеист набрал 61 (19+42) очко в 55 матчах регулярного сезона НХЛ .

«Женя уже состоявшийся игрок, звезда НХЛ. Поэтому играет на своем уровне и показывает тот хоккей, в который умеет играть – великолепный.

Малкин является лидером «Питтсбурга », он ведет команду за собой, он большой мастер», – сказал Каменский.