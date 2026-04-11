Агент Аймурзина о слухах про «Филадельфию»: «Это одна из команд, с которыми мы общаемся, но нет такого, что мы на 100% договорились. Еще ничего не подписали»

Агент Аймурзина: «Филадельфия» – одна из команд, с которыми мы общаемся.

Агент Александр Черных прокомментировал новости о возможном переходе нападающего «Северстали» Данила Аймурзина в «Филадельфию».

Ранее сообщалось , что 23-летний хоккеист подпишет контракт новичка с клубом НХЛ.

– Аймурзин действительно может перейти в «Филадельфию»?

– Сейчас мы в диалоге с клубами НХЛ, и «Филадельфия» – одна из команд, с которыми мы общаемся. Но я гарантирую, что на этот момент мы ничего не подписали. Нет такого, что мы на сто процентов договорились.

– Аймурзин уже точно решил продолжить карьеру за океаном?

– У него есть большое желание попробовать свои силы за океаном. Но контракт не подписан, и что-то еще может измениться. На сегодняшний день он скорее поедет, чем нет.

– Появлялась информация, что Аймурзин может перейти в «Динамо»…

– Это чьи-то нездоровые фантазии. Вообще не разговаривали с «Динамо». Смысл было с ними общаться, если игрок планирует ехать за океан? Тем более что даже неизвестно, кто будет главным тренером «Динамо» в новом сезоне. Даня может играть при любом тренере, но есть специалисты, при которых он мог бы раскрыться максимально, в отличие от тех, кто пропагандирует оборонительный хоккей, – сказал Черных.