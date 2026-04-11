Разин о начале матча с «Торпедо» в 15:30: «Кому это в голову пришло? Это как «Операция «Ы». Почему «Ы»? Чтобы никто не догадался. Опять наговорил лишнего, как обычно»

Разин о времени начала матча с «Торпедо»: кому это в голову пришло?.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин остался недоволен временем начала матча с «Торпедо ».

Команда из Магнитогорска одержала победу со счетом 4:1 во втором матче второго раунда Кубка Гагарина и ведет в серии со счетом 2-0. Игра началась в 15:30 по местному времени (13:30 мск).

– Собранность сегодня была на высочайшем уровне. Это и благодаря ошибкам в первой игре. Опасения были…

Вот кто поставил игру в 15:30? Это как «Операция «Ы». Почему «Ы»? Чтобы никто не догадался. Кому это в голову пришло?

– Там матч в Минске еще…

– Так я тут сижу, а они еще не начали (матч «Динамо» Минск – «Ак Барс» начался во время пресс‑конференции Разина – Спортс’’)… Я шел, а у них была церемония, посвященная Андрею Стасю.

Честно говоря, я не понимаю. Ладно бы в 16 часов поставили… Но для нас это… В связи с этим были опасения. Или в час поставьте игру вообще… Опять наговорил лишнего, как обычно, – сказал Разин.