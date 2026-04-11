  • Разин о начале матча с «Торпедо» в 15:30: «Кому это в голову пришло? Это как «Операция «Ы». Почему «Ы»? Чтобы никто не догадался. Опять наговорил лишнего, как обычно»
20

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остался недоволен временем начала матча с «Торпедо». 

Команда из Магнитогорска одержала победу со счетом 4:1 во втором матче второго раунда Кубка Гагарина и ведет в серии со счетом 2-0. Игра началась в 15:30 по местному времени (13:30 мск).

– Собранность сегодня была на высочайшем уровне. Это и благодаря ошибкам в первой игре. Опасения были…

Вот кто поставил игру в 15:30? Это как «Операция «Ы». Почему «Ы»? Чтобы никто не догадался. Кому это в голову пришло?

– Там матч в Минске еще…

– Так я тут сижу, а они еще не начали (матч «Динамо» Минск – «Ак Барс» начался во время пресс‑конференции Разина – Спортс’’)… Я шел, а у них была церемония, посвященная Андрею Стасю.

Честно говоря, я не понимаю. Ладно бы в 16 часов поставили… Но для нас это… В связи с этим были опасения. Или в час поставьте игру вообще… Опять наговорил лишнего, как обычно, – сказал Разин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Ну в выходной день совершенно нормально в 15:30. Это ж не в рабочий.
Ну в выходной день совершенно нормально в 15:30. Это ж не в рабочий.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Наоборот :-) Когда на Урале 15:30, в Москве 13:30.
А в чём проблема?
В выходной день сыграть в 15:30.
Разин красавчик
Разин красавчик
Нет
Ну ради телевизионщиков сдвинули. Надеюсь, Разину не прилетит штраф на 300К😂
Дык НХЛ же в 19:30 сегодня.
Чтоб успели ужин приготовить, в лавку сходить 🧐☝️
Какую то чушь мелет. Не выспался , наверное
Снова Разин разнылся. Тампа с Бостоном сегодня играют в 12:30, Оттава с Айлендерс в 13:00, Эдмонтон с ЛА Кингс в 14:00, Вашингтон с Питтсбургом в 15:00.
Снова Разин разнылся. Тампа с Бостоном сегодня играют в 12:30, Оттава с Айлендерс в 13:00, Эдмонтон с ЛА Кингс в 14:00, Вашингтон с Питтсбургом в 15:00.
Лос-Анжелес начинает в 13 по местному.
Снова Разин разнылся. Тампа с Бостоном сегодня играют в 12:30, Оттава с Айлендерс в 13:00, Эдмонтон с ЛА Кингс в 14:00, Вашингтон с Питтсбургом в 15:00.
Они играют на выходных в это время в угоду европейским зрителям. Плюс ещё может быть вариант разделения по времени команд НБА и НХЛ.
Зато во Владивостоке в 20:30 началось, в субботу. Что крайне удобно
Разин конечно понтуется до ужаса. Согласен,может себе позволить когда сделал такую команду. Она и до него то не была трухой, а теперь подавно
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
36 минут назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
