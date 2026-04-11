Максим Сушинский: «Не вижу у СКА перспектив при Ларионове. За титул бороться будет и «Шанхай», но главное не борьба, а результат»

Максим Сушинский: не вижу у СКА перспектив при Ларионове.

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал новость о том, что Игорь Ларионов останется главным тренером СКА в следующем сезоне.

Петербургский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА в первом раунде – 1-4.

«Я не вижу перспектив у этой команды под руководством Ларионова. Бороться за титул? Может, и будет бороться. Вопрос некорректный: бороться будет и «Шанхай », все будут бороться. Главное не борьба, а результат», – сказал Сушинский.