  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о беседе с Миллером: «Полтора часа говорили о СКА, жизни, спорте и бизнесе. У Петербурга крутейшая история – важно, чтобы это проникло в сердца игроков»
Ларионов о беседе с Миллером: «Полтора часа говорили о СКА, жизни, спорте и бизнесе. У Петербурга крутейшая история – важно, чтобы это проникло в сердца игроков»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился подробностями общения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Они встретились после вылета клуба из Санкт-Петербурга от ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина (1-4 в серии).

– После сезона вы получили поддержку от председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Об этом был пост в клубных соцсетях. Вы обсуждали, как сделать СКА сильнее? Потому что у вас контракт еще и на следующий год.

– Всегда идет поиск правильных людей и ингредиентов, которые позволят двигаться вперед. Всегда думаем, как прийти к успеху.

Мы пообщались очень хорошо. Разговаривали в течение полутора часов. Это была довольно-таки долгая беседа. Говорили и о команде, и о жизни, и о спорте, и о бизнесе. Всегда приятно, когда тебя готовы выслушать.

Я рад, что Алексей Борисович оказывает большую поддержку команде. В то же время мы хотим, чтобы ребята это понимали. Санкт-Петербург имеет славные традиции, крутейшую историю.

Важно, чтобы это проникло в сердца тех игроков, которые приходят в команду. Они должны играть с полной отдачей, чтобы мы двигались вперед и были главными претендентами на Кубок Гагарина, – сказал Ларионов.

Когда Овечкин завершит карьеру?4697 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoСКА
logoМатч ТВ
logoГазпром
logoАлексей Миллер
история
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже тошнит от этого балабольства.
Прям по конспектам 800 матчевого
А вы думали в СКАзку попали?😂😂 Уволено не зло, а его последствия 😂😂
Как жалко, что все кумиры детства оказались не такими, как я думал. О бизнесе они разговаривали. Бизнесмены х….
перстни разглядывали
Как сказала одна моя знакомая: "Какая честь, если вопрос касается денег?" Так и этот, так и многие другие.
не знаю, чего там "крутейшего" - до газпрома совершенно никому не неинтересный клуб, пара неплохих сезонов за полвека.
благодаря сумасшедшим деньгам удалось перолопатить гору звёзд, но сверкнуть всего лишь дважды;
затем цырк с Йозе Марино - та ещё "история"((
В сердце игрокам проникают только деньги. Сегодняшний хоккей это бизнес. Невозможно бороться каждый год за честь нового клуба. В таком случае клуб должен быть один,как честь
гнать тебя надобно...Игорёк...гнать...вслед за Ротенем
Ну говорить то ты мастак! Это не мешки ворочать!
Ответ Vagner01
Ну говорить то ты мастак! Это не мешки ворочать!
Спасибо за комплимент! Игорь Николаевич действительно обладает уникальными коммуникативными способностями и выдающимся эмоциональным интеллектом, что очень помогает строить победоносную команду
Опять только на игроков всё "валит ", а сам в сторонке с лавки будет наблюдать !
Про малину говорили? Если оставят Ларика, то точно малина упоминалась.😂
Ну он научит, как бизнес вести
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов об Овечкине: «Еще поиграет, думаю. Александр очень важен для отношений между Россией и Америкой в плане спорта – это наш амбассадор в НХЛ»
11 апреля, 13:14
Агент Ларионова: «СКА проходил перестройку – логично, что Игорь Николаевич продолжает работать. Восемь молодых игроков были включены в состав»
10 апреля, 12:38
Каменев о Ларионове и СКА: «Сезон для них был тяжеловатый, как начало для ЦСКА, но Никитин нашел винтики. Сейчас они зайдут с новым костяком и придумают что-то новое»
6 апреля, 17:05
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
36 минут назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем