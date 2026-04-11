Ларионов о беседе с Миллером: «Полтора часа говорили о СКА, жизни, спорте и бизнесе. У Петербурга крутейшая история – важно, чтобы это проникло в сердца игроков»

Ларионов о беседе с Миллером: полтора часа говорили о СКА, о жизни, о спорте и о бизнесе.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился подробностями общения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером .

Они встретились после вылета клуба из Санкт-Петербурга от ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина (1-4 в серии).

– После сезона вы получили поддержку от председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Об этом был пост в клубных соцсетях. Вы обсуждали, как сделать СКА сильнее? Потому что у вас контракт еще и на следующий год.

– Всегда идет поиск правильных людей и ингредиентов, которые позволят двигаться вперед. Всегда думаем, как прийти к успеху.

Мы пообщались очень хорошо. Разговаривали в течение полутора часов. Это была довольно-таки долгая беседа. Говорили и о команде, и о жизни, и о спорте, и о бизнесе. Всегда приятно, когда тебя готовы выслушать.

Я рад, что Алексей Борисович оказывает большую поддержку команде. В то же время мы хотим, чтобы ребята это понимали. Санкт-Петербург имеет славные традиции, крутейшую историю.

Важно, чтобы это проникло в сердца тех игроков, которые приходят в команду. Они должны играть с полной отдачей, чтобы мы двигались вперед и были главными претендентами на Кубок Гагарина, – сказал Ларионов.

