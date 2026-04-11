  Разин о 2-0 в серии с «Торпедо»: «Металлург» сильнее в движении, мастерстве и технике. Надо просто не делать глупости и реализовывать моменты»
Разин о 2-0 в серии с «Торпедо»: «Металлург» сильнее в движении, мастерстве и технике. Надо просто не делать глупости и реализовывать моменты»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу команды во втором матче второго раунда Кубка Гагарина с «Торпедо» (4:1, 2-0).

– Наверное, сегодня была более уверенная победа и по счету, и по игре. Хотя есть моменты, которые хочется исключить. Это контратаки. Сегодня и в большинстве пропустили контратаку, и при счете 0:0 пропустили. Но Сашка [Смолин] подчистил. А так, в принципе, по движению и моментам мы заслуженно победили.

– Что мешает в этой серии воспользоваться своим большинством?

– Спасибо, что посыпали соль на рану. Надо больше бросать, больше угрожать воротам. Мы практически без бросков откатали «пять на три».

– Что нужно сделать, чтобы не создать себе проблемы в серии? Все‑таки с «Сибирью» стало потяжелее после приезда в Новосибирск, а «Торпедо» тоже наверняка что‑то будет менять.

– Согласен. «Торпедо» проанализирует, сделает какие‑то выводы. Тем более сегодня они немного поменялись по сравнению с первой игрой. Какие‑то тактические моменты. Но самое важное, что надо отметить: что в Новосибирске, что в Нижнем Новгороде очень шумные болельщики. Они очень помогают домашней команде. И когда идет контратака или опасный момент, народ такую волну пускает… От которой мурашки.

Конечно, нам будет тяжело. Но если мы добавим в игровой дисциплине, которая немножко хромает у нас все равно в некоторых моментах, то мы не должны какие‑то проблемы испытывать в этих играх. Если все будет четко… Еще раз говорю, в движении, в мастерстве, технике мы сильнее. Надо просто не делать глупости, которые мы наделали в той игре. И надо реализовывать свои моменты, которые нам предоставляются в формате «пять на три».

– Как думаете, удалось правильно сегодня отреагировать на пропущенную шайбу?

– Гол – из ряда вон. Не должны такие голы пропускать на ровном месте. И после этой пропущенной шайбы следующая смена… Насколько помню, Пресс поймал на себя бросок от защитника. Такие мелочи не должны присутствовать в команде.

– Козлов все‑таки вписался в тройку к Ткачеву и Канцерову?

– Ну Андрей еще молод. И играть с такой глыбой, таким дирижером оркестра очень тяжело. Когда ты молодой заходишь со скрипкой, а тут дирижер. Козлову тяжело, нужно раскрепоститься. А это можно сделать только как? Забить гол или отдать пас хороший. Пока не получается. Но он влился. От него есть продолжение, черновая работа.

Тройка‑то играет, создает много моментов. Не забили, но моментов создавали много. Козлову надо добавить в реализации. Но пока просто отсутствует уверенность, – сказал Разин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Разину нужно выпороть Трубачева, за никакущее большинство. Имея Канцерова, Толчинского, Ткачева, Барака в составе - так бездарно играть в большинстве.
За большинство в этом сезоне отвечает отдельный тренер - Воробьёв
И в регулярке большинство нормально работало, а сейчас да, ватокат какой-то
Трубачев отвечает за атакующие действия в целом
По-моему он ничего не делает. Судя по результатам реализации большинства.
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ! А ЭТИ ЛЕНИВЫЕ БРОСКИ ИЗДАЛЕКА В БОЛЬШИНСТВЕ ЧЬЯ НАУКА? Посмотри Авангард или АК барс в большинстве как львы или сорвавшиеся с цепи псы толпой бросаются на ворота противника и доБиваются цели.кТО ОТВЕЧАЕТ ЗА БОЛЬШИНСТВО?
