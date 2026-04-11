Плющев о ЦСКА в серии с «Авангардом»: «Играют по шаблону «Локомотива» прошлого сезона. Никитин не внес коррективы – надо было придумывать что-то неординарное»

Плющев о ЦСКА против «Авангарда»: играют по шаблону «Локомотива» прошлого сезона.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение ЦСКА в двух первых матчах второго раунда Кубка Гагарина против «Авангарда » (0:3, 2:3).

«ЦСКА против «Авангарда» надо было что-то придумывать неординарное. К сожалению, от своих шаблонов армейцы не отошли. Омичи сработали так, как сумели. Счет мог быть и больше, но Окулов не попал в пустые ворота. Да и помимо этого моменты были.

ЦСКА играет по шаблону, который был у «Локомотива » Никитина прошлого сезона. Тренер, который уже не первый день на мостике, ему тяжело менять тактику. Коррективы он не внес, рассчитывая на свою стандартную схему, которая, к сожалению, не очень сработала в плей-офф», – сказал Плющев.

