  Плющев о ЦСКА в серии с «Авангардом»: «Играют по шаблону «Локомотива» прошлого сезона. Никитин не внес коррективы – надо было придумывать что-то неординарное»
Плющев о ЦСКА в серии с «Авангардом»: «Играют по шаблону «Локомотива» прошлого сезона. Никитин не внес коррективы – надо было придумывать что-то неординарное»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение ЦСКА в двух первых матчах второго раунда Кубка Гагарина против «Авангарда» (0:3, 2:3).

«ЦСКА против «Авангарда» надо было что-то придумывать неординарное. К сожалению, от своих шаблонов армейцы не отошли. Омичи сработали так, как сумели. Счет мог быть и больше, но Окулов не попал в пустые ворота. Да и помимо этого моменты были.

ЦСКА играет по шаблону, который был у «Локомотива» Никитина прошлого сезона. Тренер, который уже не первый день на мостике, ему тяжело менять тактику. Коррективы он не внес, рассчитывая на свою стандартную схему, которая, к сожалению, не очень сработала в плей-офф», – сказал Плющев.

Окулов не попал в пустые ворота – главный тренер предложил ему очки🤓

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Плющев удивительный тип. Может только критиковать. Предложи Никитину конкретные вещи. Может быть поменять сочетания троек, заменить вратаря...Ну что-то предложи. Болтать языком, не мешки ворочать. То что наработки Никитина пока не работают, это и без тебя видно.
Ответ Melnikov1968
Так он и говорит: "хватит сать пора играть"(с) в атаку.
Так Ава в прошлом сезоне проиграла Локо.
Плющеву бы оперировать фактами, а не чушь выдавать а эфир. Сколько Никитин тренировал Локомотив до выигрыша КГ? Правильно с 21 по 25 год. ЦСКА собрал состав в этом году, и должен выносить Авангард, состав которого на две головы сильнее и стабильнее. Он бы и рад что-то изменить, но ротацию ему некем проводить.
Ответ Allez avant RBW!
А Авангард давно этот состав собрал? Времени было столько же сколько и у Никитина. Вообще впервые за два года Команда Никитина и Авангард в равных условиях. Две предыдущих серии у Локо было преимущество как минимум в сыгранности. Да и по составу Локо быль сильнее.
Ответ Ыжык
Мне плевать в каких условиях был Авангард и Локомотив, я пишу о том, что ЦСКА пока не ровня Авангарду и требовать, как Плющев, что-то изменить вряд ли уместно.
Просто исполнители настолько разные на сколько разный итог всего этого. У Локомотива готовые бойцы ,а тут......
Ответ Дмитрий Соболев
Локомотив вытащил серию в том году году за счёт самоотдачи, рвения и терпения! О каких исполнителях речь может идти? Если победную шайбу в 7 матче во второй овертайме закинул не понятно кто, даже до последнего повтора! В индивидуальном плане Омичи сильнее были и в том году и тем более в этом. За счёт командной работы и отточенных механизмов удалось взять серию и кубок! Я уже какой сезон говорю, что в Локомотиве исполнителей толком нет и Яковлев нечего не делает для того, что бы они появились.
Ответ -=Neytron=-
первые два звена - топ исполнители по меркам колхоза. 3 звено на мой взгляд сильнейшее в лиге именно как 3. так что норм состав юня собрал, другое дело, что обновляться пора
Могли бы вместо Коньков - ролики надеть, например. Порадовали бы неординарностью
Плющев конечно вечный нытик, вместо того что бы похвалить Авангард, он опять критикует ЦСКА))
Уберите этого старого нытика из эфира. Что ни статья, то негатив один.
Плющев сам когда в последний раз что-то толковое на ледовой площадке придумывал?😆
Ответ цэсемьэр
Никогда. Знатная бестолочь.
А чё это Кожевников молчит? Сгоняйте к ему.
