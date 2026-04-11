Тренер «Торпедо» Исаков об 1:4 с «Металлургом»: «Если будем делать подарки, будет такой результат – сегодня их сделали минимум три. Серия еще впереди»

Исаков об 1:4 с «Металлургом»: будем делать подарки – будет такой результат.

Главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков прокомментировал поражение команды во втором матче второго раунда Кубка Гагарина от «Металлурга » (1:4, 0-2).

– Закончены две выездные игры. К сожалению, не смогли тут зацепиться. Будем готовиться к домашним играм.

Приняли решение заменить в составе Яремчука . Егор Соколов давно не играл, решили выпустить его. Сложно кого‑то выделять, но он старался, как минимум. Было несколько моментов, которые он пытался создать индивидуально. Но надо понимать, что у него не было тонуса. Кручинин и Бойков работают. По возможности получат не то что шанс, а будут готовы усилить нашу игру.

– По четыре шайбы получили в двух матчах. Что не получается в обороне?

– Есть два момента. Первое: «Металлург» проявляет свое мастерство. Второе: наши ошибки. Наша задача свести до минимума наши ошибки. Если будем делать подарки, будем иметь такой результат. Сегодня их было сделано минимум три.

– В первом раунде у «Металлурга» была похожая ситуация с «Сибирью» после первых матчей. Но когда серия переехала в Новосибирск, игра поменялась, стало меньше голов, и «Металлургу» было очень сложно. Вы этот момент как‑то держите в голове?

– Наверное, здесь сказывается тот факт, что приходится играть через день. А в третьем и четвертом матче приходит определенная усталость в движении. Оно становится не таким, как в первых играх. От этого будет многое зависеть. Ну и наша задача поменять тактический рисунок, понимая, что происходит с игроками.

Можем ли сыграть именно как «Сибирь»? 1-4 проиграть? У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Надо слабые стороны спрятать, а сильные достать.

– Как исправить ситуацию, чтобы «Металлург» создавал меньше моментов с вбрасываний?

– Естественно, центральным надо вчистую не проигрывать стандарты. Ну и второе, надо правильно выдвигаться.

– В обоих матчах «Металлург» удачно начал, позавчера вы это объяснили робкостью. Сегодня это с чем связано?

– Я бы не сказал, что сегодня было так… Мне показалось, что сегодня для нас игра намного качественнее получилась. Но ошибка в конце периода и по итогу имеем 0:1. Матчи точно сравнивать не буду. Наша задача – закрыть эти две игры.

Понятно, что надо сделать правильные выводы, но серия еще впереди. Важно будет получить хорошие эмоции от начала матчей в следующих играх. Конечно, мы рассчитываем на поддержку трибун. Но важно, как мы именно будем готовы, – сказал Исаков.