  • Тренер «Торпедо» Исаков об 1:4 с «Металлургом»: «Если будем делать подарки, будет такой результат – сегодня их сделали минимум три. Серия еще впереди»
Тренер «Торпедо» Исаков об 1:4 с «Металлургом»: «Если будем делать подарки, будет такой результат – сегодня их сделали минимум три. Серия еще впереди»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение команды во втором матче второго раунда Кубка Гагарина от «Металлурга» (1:4, 0-2).

– Закончены две выездные игры. К сожалению, не смогли тут зацепиться. Будем готовиться к домашним играм.

Приняли решение заменить в составе Яремчука. Егор Соколов давно не играл, решили выпустить его. Сложно кого‑то выделять, но он старался, как минимум. Было несколько моментов, которые он пытался создать индивидуально. Но надо понимать, что у него не было тонуса. Кручинин и Бойков работают. По возможности получат не то что шанс, а будут готовы усилить нашу игру.

– По четыре шайбы получили в двух матчах. Что не получается в обороне?

– Есть два момента. Первое: «Металлург» проявляет свое мастерство. Второе: наши ошибки. Наша задача свести до минимума наши ошибки. Если будем делать подарки, будем иметь такой результат. Сегодня их было сделано минимум три.

– В первом раунде у «Металлурга» была похожая ситуация с «Сибирью» после первых матчей. Но когда серия переехала в Новосибирск, игра поменялась, стало меньше голов, и «Металлургу» было очень сложно. Вы этот момент как‑то держите в голове?

– Наверное, здесь сказывается тот факт, что приходится играть через день. А в третьем и четвертом матче приходит определенная усталость в движении. Оно становится не таким, как в первых играх. От этого будет многое зависеть. Ну и наша задача поменять тактический рисунок, понимая, что происходит с игроками.

Можем ли сыграть именно как «Сибирь»? 1-4 проиграть? У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Надо слабые стороны спрятать, а сильные достать.

– Как исправить ситуацию, чтобы «Металлург» создавал меньше моментов с вбрасываний?

– Естественно, центральным надо вчистую не проигрывать стандарты. Ну и второе, надо правильно выдвигаться.

– В обоих матчах «Металлург» удачно начал, позавчера вы это объяснили робкостью. Сегодня это с чем связано?

– Я бы не сказал, что сегодня было так… Мне показалось, что сегодня для нас игра намного качественнее получилась. Но ошибка в конце периода и по итогу имеем 0:1. Матчи точно сравнивать не буду. Наша задача – закрыть эти две игры.

Понятно, что надо сделать правильные выводы, но серия еще впереди. Важно будет получить хорошие эмоции от начала матчей в следующих играх. Конечно, мы рассчитываем на поддержку трибун. Но важно, как мы именно будем готовы, – сказал Исаков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
С Севой у нас реализация была, а здесь из того что создаём нужно выжимать максимум.А так Магнитка лучше во всём, как никак лучшая команда регулярки.
Ответ Алексей Тор
С Севой у нас реализация была, а здесь из того что создаём нужно выжимать максимум.А так Магнитка лучше во всём, как никак лучшая команда регулярки.
Северсталь в принципе не умеет играть в обороне и от обороны, как показывает практика. Здесь вам все по другому и уровень мастерства тоже другой. Тем интереснее будет дальше.
Все равно Исаков создал симпатичную команду. После хаоса и малины Ларика, сейчас Торпедо смотрится более цельной командой.
Да нет, Алексей, Разин прав: «Металлург» и «Торпедо» - команды разного уровня. Между уровнем команд пропасть, команды словно из разных лиг. Факты
Не понятно почему отказались от силавого хоккея, как играли с севой. С Ммг в догонялки бессмысленно играть, они просто уровнем выше. Ну и соглашусь с коментом выше, моментов создаем не так много, нужно реализовывать своё.
Серия на половину впереди
всё как всегда,у кого бюджет больше,тот и выше.пример ска, урезал Газпром бюджет и они вылетели,итд....
Материалы по теме
Исаков после 3:4 от «Металлурга»: «Торпедо» нужно обратить внимание на стандарты и короткие передачи. Эти моменты надо проработать»
9 апреля, 17:57
Исаков о 3:4 от «Металлурга»: «Немного робко сыграли, могли лучше. Расстроило, что дуплетом 2 раза пропускали. А так, хорошо, что команда продолжает играть и терпеливо выполнять задание»
9 апреля, 17:07
«Металлург» обыграл «Торпедо» (4:3) и повел 1-0 в серии. Михайлис забил победный гол, Фирстов сделал дубль
9 апреля, 16:28
Рекомендуем
Главные новости
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
36 минут назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
Рекомендуем