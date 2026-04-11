Величкин о включении в Зал славы «Металлурга»: «Мне воздалось за все – здоровье и нервные клетки сразу были восстановлены. Очень приятно, давно не испытывал такого волнения»

Величкин о включении в Зал славы «Металлурга»: мне воздалось за все.

Бывший вице‑президент «Металлурга » Геннадий Величкин высказался о введении в Зал славы магнитогорского клуба.

Перед матчем с «Торпедо» (4:1) под своды «Арены‑Металлург» подняли именной стяг с фамилией Величкина, а на Аллее славы клуба появилась его именная звезда.

«Когда поднимался на сцену, ноги были деревянными, давно не испытывал такого волнения. Было очень приятно, и понял, что мне воздалось за все. Все мое здоровье, нервные клетки сразу были восстановлены (смеется).

Завтра у меня юбилей (70-летие – Спортс’‘), и команда сделала мне подарок. Как бы то ни было, но я до сих пор считаю «Металлург» своей командой», – сказал Величкин.

Величкин об отъезде Малкина в НХЛ: «Мы судились с «Питтсбургом», просили заплатить 1 млн долларов. Судья сослалась на слова Третьяка, что возможности защищать уезжающих ребят у нас нет»