Стась проводит 1000-й матч в КХЛ. Форвард «Динамо» Минск – 5-й игрок в истории лиги с таким достижением

Защитник минского «Динамо» Стась проводит 1000-й матч в КХЛ.

Нападающий «Динамо » Минск Андрей Стась проводит 1000-й матч в FONBET КХЛ с учетом плей-офф. Юбилейной для него стала вторая игра второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом ».

37-летний форвард – пятый игрок в истории лиги с таким достижением. Он присоединился к одноклубнику Вадиму Шипачеву (1132 игры), Илье Каблукову («Шанхай», 1047), Сергею Плотникову (СКА, 1010) и Евгению Бирюкову (1001).

Стась вышел на площадку в свитере со специальной нашивкой, а на трибунах были разложены маски с лицом капитана минского «Динамо».

Хоккеист из Беларуси по ходу карьеры также играл за ЦСКА, «Авангард», «Нефтехимик» и «Трактор». Он становился обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда».

