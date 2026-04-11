  Стась проводит 1000-й матч в КХЛ. Форвард «Динамо» Минск – 5-й игрок в истории лиги с таким достижением
Защитник минского «Динамо» Стась проводит 1000-й матч в КХЛ.

Нападающий «Динамо» Минск Андрей Стась проводит 1000-й матч в FONBET КХЛ с учетом плей-офф. Юбилейной для него стала вторая игра второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

37-летний форвард – пятый игрок в истории лиги с таким достижением. Он присоединился к одноклубнику Вадиму Шипачеву (1132 игры), Илье Каблукову («Шанхай», 1047), Сергею Плотникову (СКА, 1010) и Евгению Бирюкову (1001).

Стась вышел на площадку в свитере со специальной нашивкой, а на трибунах были разложены маски с лицом капитана минского «Динамо».

Хоккеист из Беларуси по ходу карьеры также играл за ЦСКА, «Авангард», «Нефтехимик» и «Трактор». Он становился обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда».

Фото: t.me/hcdinamoby

Когда Овечкин завершит карьеру?4695 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Клуб «1000»

1. Данис Зарипов (с 1998 по 2023) - 1324
2. Григорий Панин (2004 - 2026) - 1208 *
3. Виталий Атюшов (1997 - 2020) - 1201
4. Александр Попов (1999 - 2022) - 1180
5. Алексей Калюжный (1995 - 2016) - 1163
6. Сергей Мозякин (2001 - 2021) - 1161
7. Евгений Бирюков (2005 - 2024) - 1150
8. Вадим Шипачёв (2005 - 2026) - 1147 *
9. Илья Никулин (2000 - 2019) - 1145
10. Илья Каблуков (2006 - 2026) - 1129
11. Константин Горовиков (1995 - 2017) - 1117
12. Сергей Широков (2005 - 2026) - 1115
13. Виталий Прошкин (1994 - 2014) - 1101
14. Илья Горохов (1995 - 2017) - 1078
15. Андрей Субботин (1990 - 2013) - 1066
16. Алексей Трощинский (1990 - 2013) - 1059
17. Дмитрий Рябыкин (1994 - 2015) - 1058
18. Яков Рылов (2004 - 2025) - 1030
19. Юрий Трубачёв (2000 - 2020) - 1027
20. Алексей Терещенко (1999 - 2020) - 1017
21. Денис Платонов (2002 - 2019) - 1013
22. Сергей Плотников (2009 - 2026) - 1010 *
23. Андрей Стась (2009 - 2026) - 1000 *

* - серия продолжается
Нормально отметили. Играют как г....))))
Легенда Омских сплочений.
Лучшие годы в Авангарде.
