Ковальчук о выборах главы ИИХФ: «Если человек будет вменяемо относиться к российским хоккеистам – очень здорово»

  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
2

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о предстоящих выборах президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Ранее стало известно, что действующий президент организации Люк Тардиф принял решение не переизбираться на пост и сложить полномочия в октябре 2026 года.

«Если это будет человек, вменяемо относящийся к российским хоккеистам, это будет очень здорово», – сказал Ковальчук.

Национальные команды России с 2022 года не допущены до участия в международных турнирах под эгидой организации.

Ротенберг не хотел бы возглавлять ИИХФ: «Я занят академией и тренерской работой в сборной. Это меня полностью устраивает»

Когда Овечкин завершит карьеру?14243 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoИИХФ
logoИлья Ковальчук
Политика
logoКХЛ
ТАСС
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ротенбергу никто не предлагал стать главнюком в этой организации, но на всякий случай заявил решительный отказ.
Ковальчук ещё надеется? Вроде взрослый дядя, а такой наивный.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о выборах главы ИИХФ: «Россиянам тяжело будет выиграть, мне кажется»
8 апреля, 17:55
Михайлов о главе ИИХФ: «Тардиф политику поставил выше хоккея. У нас есть достойные люди, которые могут возглавить федерацию: Буре, Ковальчук, Фетисов»
7 апреля, 15:36
Сергей Черкас: «Ротенберг готов справиться с работой президента ИИХФ. Но мне бы хотелось, чтобы он продолжил работу тренером. Он еще не до конца себя реализовал в этой профессии»
7 апреля, 14:57
Рекомендуем
Главные новости
«Питтсбург» вновь проиграл дома «Филадельфии» и уступает 0-2 в серии
17 минут назад
Кубок Стэнли. «Питтсбург» проиграл «Филадельфии», «Каролина» принимает «Оттаву», «Миннесота» в гостях у «Далласа», «Эдмонтон» против «Анахайма»
30 минут назадLive
Генменеджер «Вашингтона» о межсезонье: «Если Овечкин решит остаться, пойдем одним путем, если завершит карьеру – другим. Мы сможем разработать план и с ним, и без него»
вчера, 21:58
Вячеслав Быков: «Такие люди, как Малкин, это и есть хоккей. Женя – профессионал, он будет радовать нас еще не один сезон»
вчера, 21:41
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил с семьей»
вчера, 21:14
Кожевников об Овечкине: «Гордость России. Он патриот своей страны, на льду прославляет не только себя, но и весь наш хоккей. Не устаю им восхищаться»
вчера, 20:58
Ротенберг поздравил Мальцева с 77-летием: «Легенда, чье имя навсегда вписано в историю «Динамо». Его неслучайно называли Есениным русского хоккея, Пеле на льду, Моцартом с клюшкой»
вчера, 20:18
Дементьев об Овечкине: «Если бы я был его агентом, подписал бы контракт на 1-2 млн в год. Оставшуюся сумму предложил бы получить через время, чтобы заплатить налоги по ставке России»
вчера, 19:57
Рябыкин о Ротенберге: «В КХЛ стало скучно без пресс-конференций с его участием. Если он возглавит «Динамо», на «ВТБ-Арене» будут постоянные аншлаги»
вчера, 19:45
Воробьев об Овечкине: «Спортивный эгоист в хорошем смысле слова, без этого качества он не смог бы побить рекорд Гретцки. Родители его правильно воспитали – целеустремленным»
вчера, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин без очков в 2-м матче плей-офф с «Флайерс»: 2 броска, 2 минуты штрафа, «минус 2» за 17:20
2 минуты назад
Валерий Каменский: «Овечкину 40 лет, но он в замечательной форме, мало кто в этом возрасте играет так же эффективно. Если он останется в НХЛ, побьет еще несколько рекордов, силы на это у него точно есть»
вчера, 21:27
Ребров о тренировке с ХК «Спартак»: «Амуниция весит около 20-25 кг. Шайбу отлично видно, поймать слабый бросок довольно легко. При этом страшно, когда она летит в район лица и плеча»
вчера, 20:45
Сергей Брылин: «Хартли и Буше уверенно и успешно работают в КХЛ. Наставники, которые работали в НХЛ, отличаются профессионализмом в построении команды»
вчера, 20:31
Защитник «Юты» Дурзи оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Андерссона головой
вчера, 19:07
Брылин о Цыплакове в «Нью-Джерси»: «Ему трудно было найти свою игру. Он пытался создавать моменты, забивать, но это сложно сделать с ограниченным временем в 4-м звене»
вчера, 18:59
Галуцен о травме Хинтца: «Его участие в 3-м матче с «Миннесотой» маловероятно. Он не будет доступен»
вчера, 18:38
Савельев о результате ЦСКА: «Это сезон становления. У них появилась понятная системы игры. Хоккеисты впитали и приняли основные принципы игры Никитина»
вчера, 17:57
Брылин о желании поработать в сборной России: «Мечта любого тренера – работать в национальной команде страны, представлять ее на международных соревнованиях на самом высоком уровне»
вчера, 17:39
Савельев о полуфиналах Кубка Гагарина: «Главное, чтобы мы не увидели унылый хоккей. Пусть победит сильнейший. Надеюсь, серии подарят нам много эмоций»
вчера, 16:53
Рекомендуем