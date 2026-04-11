Ковальчук о выборах главы ИИХФ: «Если человек будет вменяемо относиться к российским хоккеистам – очень здорово»

Ковальчук поделился мнением о выборах главы ИИХФ.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о предстоящих выборах президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Ранее стало известно, что действующий президент организации Люк Тардиф принял решение не переизбираться на пост и сложить полномочия в октябре 2026 года.

«Если это будет человек, вменяемо относящийся к российским хоккеистам, это будет очень здорово», – сказал Ковальчук.

Национальные команды России с 2022 года не допущены до участия в международных турнирах под эгидой организации.

