Форвард ЦСКА Бучельников о «Сент-Луисе»: «Хорошая организация – если позовут меня, то супер. Как буду чувствовать, что готов – решу»

Бучельников о «Сент-Луисе»: как буду чувствовать, что готов – решу.

Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников рассказал, как он воспринял переход прав на себя в НХЛ из «Детройта » в «Сент-Луис ».

«Это же хоккей. У них тем более это бизнес. «Детройту» нужен был возрастной защитник. Поэтому, как случилось, так и случилось.

Я всё равно рад. «Сент-Луис» – хорошая организация, которая выигрывала Кубок Стэнли. Мне они позвонили, поприветствовали. Ничего особенного. Если позовут меня, то супер!

Я не готов говорить, как они там чувствуют, видят. Как я буду чувствовать, что готов, то решу», – сказал Бучельников.

В этом сезоне 22-летний нападающий набрал 25 (14+11) очков в 44 матчах FONBET чемпионата КХЛ, в плей-офф на его счету 1+3 за 7 игр.