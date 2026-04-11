Шайба попала в лицо главному судье матча «Металлург» – «Торпедо». У арбитра пошла кровь, его заменили
Замена одного из главных арбитров произошла по ходу второго матча серии второго раунда Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Торпедо» (2:0, третий период).
На 36-й минуте хоккеист нижегородской команды выбрасывал шайбу и попал в лицо судье Сергею Морозову, после чего у того пошла кровь. Морозова заменил запасной арбитр Никита Шалагин.
«Металлург» играет с «Торпедо» во втором матче серии. Толчинский и Вовченко забили – 2:0.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
Реф мужик.Даже не упал,хотя там очень мощно прилетело
