Шайба попала в лицо главному судье матча «Металлург» – «Торпедо». У арбитра пошла кровь, его заменили

Шайба попала в лицо главному судье матча «Металлург» – «Торпедо».

Замена одного из главных арбитров произошла по ходу второго матча серии второго раунда Кубка Гагарина между «Металлургом » и «Торпедо » (2:0, третий период).

На 36-й минуте хоккеист нижегородской команды выбрасывал шайбу и попал в лицо судье Сергею Морозову , после чего у того пошла кровь. Морозова заменил запасной арбитр Никита Шалагин .

