Дацюк о Кучерове: «Не перестает удивлять игрой и энтузиазмом. Много слышал, что Никита постоянно тренируется и почти не отдыхает – организму надо давать передышку»
Бывший нападающий «Детройта» Павел Дацюк поделился мнением об игре Никиты Кучерова в НХЛ.
32-летний форвард «Тампы» набрал 128 (43+85) очков за 73 игры и занимает второе место в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата.
– Вас удивляет Никита Кучеров? Вот кто волшебник на льду. И статистика у него фантастическая.
– Огромный профессионал и великолепный хоккеист. Я много слышал о том, что Никита почти не отдыхает, постоянно тренируется. Но иногда все-таки лучше день потерять, но за пять минут потом долететь. В том смысле, что организму тоже надо давать передышку.
А так Кучеров не перестает удивлять своей игрой и энтузиазмом, желанием. Он «горит» на льду, очень любит хоккей, – сказал Дацюк.
