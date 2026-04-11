Дацюк о Кучерове: «Не перестает удивлять игрой и энтузиазмом. Много слышал, что Никита постоянно тренируется и почти не отдыхает – организму надо давать передышку»

Дацюк о Кучерове: не перестает удивлять игрой и энтузиазмом.

Бывший нападающий «Детройта» Павел Дацюк поделился мнением об игре Никиты Кучерова в НХЛ.

32-летний форвард «Тампы » набрал 128 (43+85) очков за 73 игры и занимает второе место в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата.

– Вас удивляет Никита Кучеров? Вот кто волшебник на льду. И статистика у него фантастическая.

– Огромный профессионал и великолепный хоккеист. Я много слышал о том, что Никита почти не отдыхает, постоянно тренируется. Но иногда все-таки лучше день потерять, но за пять минут потом долететь. В том смысле, что организму тоже надо давать передышку.

А так Кучеров не перестает удивлять своей игрой и энтузиазмом, желанием. Он «горит» на льду, очень любит хоккей, – сказал Дацюк.

