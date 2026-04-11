  Агент Черных о слухах про Заврагина в «Филадельфии»: «Такую ересь мог написать только нездоровый человек. Егор возмущен – вбросы вносят дисбаланс между игроком и тренерами СКА»
7

Агент Черных о слухах про Заврагина в «Филадельфии»: «Такую ересь мог написать только нездоровый человек. Егор возмущен – вбросы вносят дисбаланс между игроком и тренерами СКА»

Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря СКА Егора Заврагина, прокомментировал слухи о переходе игрока в «Филадельфию».

Соглашение 20-летнего голкипера с клубом из Санкт-Петербурга действует до 31 мая 2027 года.

– Как вы восприняли слухи насчет отъезда Заврагина в «Филадельфию»?

– Я разговаривал с Заврагиным, и он сам возмущен такой ситуацией. Как может уехать игрок при действующем контракте? И понятно, что с клубом НХЛ в такой ситуации мы не общались. Только нездоровый человек мог написать такую ересь. Эти вбросы только вносят дисбаланс между игроком и тренерским штабом.

– Заврагин мало играл в сезоне КХЛ…

– Самое главное для вратаря – найти своего тренера, с которым есть диалог и при котором он будет показывать свою лучшую игру. То, что Егор показывал раньше и сейчас, – небо и земля. Все специалисты, которые имеют отношение к вратарскому цеху, говорят, что он очень сильный голкипер. Возможно, тренеру вратарей СКА ближе игроки другого стиля.

Я уверен в Егоре, и если единым будет тандем тренер – вратарь, то однозначно он может показать хорошую игру и претендовать на роль первого номера, – сказал Черных.

Заврагин провел 12 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,9% бросков. В сезоне-2024/25 на его счету была 41 игра за СКА с учетом плей-офф.

«Филадельфия» выбрала вратаря под общим 87-м номером на драфте НХЛ-2023.

Заврагин будет ОЧЕНЬ благадарен Черных за этот контракт со СКА. Ещё один ТАКОЙ сезон и Заврагин уже никому не будет нужен.
Из этих комментариев непонятно только одно - Черных прикидывается или реально такой ....
Никогда в СКА не развивали проспектов команд NHL, то есть игроков, которые могут уехать. И, если кто-то и заиграл в NHL, то не благодаря, а вопреки. И, подписав ТАКОЙ контракт со СКА, Заврагин просто поставил, если не крест, то ... на своей карьере. Никто в СКА с Заврагиным работать не будет.
Правда, СКА в этом далеко не одинок. Посмотрите на Набокова в Магнитогорске. Просто потерял целый сезон. Похожая ситуация будет и с Андрияновым в ЦСКА.
Из-за самодуров в руководстве команд и в лиге, контракты в КХЛ нужно подписывать максимум на 1 год. Долгие контакты всё равно не предоставляют никакой юридической защиты
Такая реакция агента «ересь / нездоровый человек» на обыкновенный слух, вот это точно не очень здорóво.
