Агент Черных о слухах про Заврагина в «Филадельфии»: «Такую ересь мог написать только нездоровый человек. Егор возмущен – вбросы вносят дисбаланс между игроком и тренерами СКА»

Агент Черных о Заврагине в «Филадельфии»: ересь, Егор возмущен.

Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря СКА Егора Заврагина , прокомментировал слухи о переходе игрока в «Филадельфию ».

Соглашение 20-летнего голкипера с клубом из Санкт-Петербурга действует до 31 мая 2027 года.

– Как вы восприняли слухи насчет отъезда Заврагина в «Филадельфию»?

– Я разговаривал с Заврагиным, и он сам возмущен такой ситуацией. Как может уехать игрок при действующем контракте? И понятно, что с клубом НХЛ в такой ситуации мы не общались. Только нездоровый человек мог написать такую ересь. Эти вбросы только вносят дисбаланс между игроком и тренерским штабом.

– Заврагин мало играл в сезоне КХЛ…

– Самое главное для вратаря – найти своего тренера, с которым есть диалог и при котором он будет показывать свою лучшую игру. То, что Егор показывал раньше и сейчас, – небо и земля. Все специалисты, которые имеют отношение к вратарскому цеху, говорят, что он очень сильный голкипер. Возможно, тренеру вратарей СКА ближе игроки другого стиля.

Я уверен в Егоре, и если единым будет тандем тренер – вратарь, то однозначно он может показать хорошую игру и претендовать на роль первого номера, – сказал Черных.

Заврагин провел 12 матчей в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,9% бросков. В сезоне-2024/25 на его счету была 41 игра за СКА с учетом плей-офф.

«Филадельфия» выбрала вратаря под общим 87-м номером на драфте НХЛ-2023.